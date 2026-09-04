El tenista australiano arrojó doping positivo tras consumir cocaína, pero al acogerse a un programa de rehabilitación su suspensión se acortó.

Nick Kyrgios podrá volver a jugar tenis y efectuar sus mejores saques, luego de que se terminara la suspensión que lo afectó tras dar positivo por consumo de cocaína hace algunos meses, en el torneo de Mallorca.

El australiano confirmó hace algunos días que efectivamente se había drogado. “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado”, confesó en una carta.

Por lo mismo es que se sometió a un programa de rehabilitación ante la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que le baja la condena.

“Kyrgios se encuentra suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026″, explicó la entidad, castigo que llegó a su fin un mes después y desde hoy ya puede volver al circuito.

Kyrgios puede volver al circuito

Kyrgios, castigo menor al de Jarry y Sinner

Para la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, la cocaína no tiene efectos que mejoren el rendimiento deportivo. Simplemente es algo de recreación.

Por lo mismo “la ITIA aceptó que el consumo de cocaína de Kyrgios se produjo fuera de competición” y que”la suspensión por defecto para una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse a un mes si el jugador se compromete a un programa de tratamiento”, lo que sucedió en este caso.

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De esta forma su castigo será menor por ejemplo al de Jannik Sinner, que estuvo tres meses inhabilitado de jugar tras dar positivo a clostebol, que sí mejoraba su rendimiento.

Mucho menos que Nicolás Jarry, que estuvo 11 meses suspendido tras el consumo accidental de esteroides anabolizantes el 2019, en una Copa Davis jugada en España. La inocencia de Jarry se comprobó debido a que fue derivado de suplementos vitamínicos.