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Fútbol chileno

Huachipato suma al mejor canchero de Chile antes de enfrentar a Colo Colo

El experto se sumó a los trabajadores del cuadro acerero y asegura que en 25 días la cancha será una mesa de billar.

Por Cristián Fajardo C.

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Huachipato suma "refuerzo" de lujo antes de enfrentar a Colo Colo
Huachipato suma "refuerzo" de lujo antes de enfrentar a Colo Colo

La cancha del estadio CAP de Talcahuano está en la mira por las condiciones en que quedó tras un partido de rugby, que la dejó en pésima forma para los duelos de Huachipato.

Pese a que los acereros recibirán este domingo a Colo Colo en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción (que también está con graves problemas), desde el conjunto acerero sumaron un refuerzo para salvar su cancha.

Esto, porque Patricio Bustamante, considerado el mejor canchero del país, se sumó al equipo de trabajo que tiene Huachipato, de manera de sacar adelante su cancha.

Patricio Bustamante con Jaime García en el estadio CAP.

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En 25 días la cancha quedará como mesa de billar

Patricio Bustamante se puso manos a la obra para hacer magia con la cancha del estadio CAP de Talcahuano, en conjunto de los especialistas que tiene Huachipato, donde están Cristian Vergara, Jaqueline Cancino y Nelson López.

En ese sentido, detalló a Redgol el proceso que se realiza en Talcahuano: “La cancha estaría lista para el primer partido de regreso después del parate del torneo nacional por los partidos de Chile”.

Serán 25 largos días de trabajo, donde el resultado será “una mesa de billar” para la región, con una cancha remodelada y con alta exigencia para los duelos de Huachipato.

“Lo primero fue pasar el rodillo liso en dos sentidos, luego verticorte en dos sentidos, aireación, micronivelar algunos sectores, aplicación de fertilizante granular, una sobresiembra, riego corto de 6 minutis por cuatro veces al día”, explicó.

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