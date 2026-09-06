Los Albos no pudieron doblegar la resistencia de los Acereros en el Estadio Ester Roa Rebolledo

Colo Colo dejó puntos ante Huachipato y no consiguió el triunfo. Pese al buen momento del equipo, quien se mostró un poco molesto fue el siempre exigente Fernando Ortiz.

Los Albos tuvieron las mejores llegadas del partido, pero siempre encontraron bien ubicado a Christian Bravo. El arquero acerero terminó siendo la figura del encuentro y responsable de que el marcador terminara sin goles en Concepción.

La queja de Fernando Ortiz

Colo Colo no pudo realizar su fútbol en el Estadio Ester Roa y Fernando Ortiz apuntó contra la cancha. El terreno de juego lución en pésimo estado, por lo que complicó el plan que tenían los de Macul. El técnico cuestionó la utilización de este recinto.

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“Con este campo no se puede jugar. Cuando no se puede jugar es muy difícil controlar, los botes y el pique, pero bueno, se sumó”, indicó el entrenador de los Albos.

Debido al mal estado del campo de juego, Colo Colo usó bastante el balonazo largo. “Un poco de eso, también veíamos que estaban muy en línea atrás y buscar al espacio e ir en busca de la pelota al espacio era una herramienta. Se intentó, pero no lo pudimos concretar”, explicó el DT.

De todos modos, los Albos mantienen una ventaja muy importante en relación a Universidad Católica y Universidad de Chile. El equipo de Pedrero es líder con 14 puntos de distancia respecto a sus escoltas, por lo que son el principal candidato a ser campeón.

“Seguimos creciendo, hay que sumar y tratar de ir a buscar siempre el resultado como lo hacemos”, cerró Fernando Ortiz. La próxima presentación de Colo Colo será el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, frente a Deportes Concepción.