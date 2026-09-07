El portero de Huachipato fue clave en la igualdad ante el Cacique, ocasión en que fue consultado por su relación con el capitán bicampeón con Chile.

Christian Bravo dejó atrás los incidentes sufridos en Coquimbo y volvió a ponerse los guantes de Huachipato. El portero brilló para mantener el cero en el empate sin goles ante Colo Colo.

“Solo fue un susto y no pasó nada grave (en Coquimbo). Pude volver a ayudar al equipo a sumar un punto en casa, que siempre es importante. Siempre tuve el apoyo del hincha, de mis compañeros y el club”, dijo a Octava Pasión, post partido.

Christian es uno de los grandes proyectos en el arco del fútbol chileno y así se lo ha hecho saber el propio Claudio Bravo. El histórico de la selección chilena siempre ha declarado que el meta acerero es el futuro de la Roja, a lo cual el joven golero respondió.

Christian Bravo y su “padrino” en el arco

Christian Bravo fue consultado sobre su reciente conversación con Claudio Bravo, con quien se topó en el sur. El portero de Huachipato respondió a los elogios del capitán bicampeón de América con Chile.

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“(Claudio) me dijo que siguiera trabajando, que siguiera esforzándome, que los límites siempre se los pone uno nomás… Solo seguir trabajando y que vas a llegar lejos”, relató el meta.

El propio Christian Bravo ha posteado antes fotos con su ídolo en el arco, tanto cuando pequeño como en el último encuentro. El acerero fue clave para salvar el cero en el reciente partido ante Colo Colo.

El meta de Huachipato sigue los pasos del histórico de la Roja.

Junto a Huachipato, la meta es clasificar a copas internacionales, donde por ahora están a siete puntos del último que clasifica a Copa Sudamericana (Ñublense). Eso sí, el equipo de Jaime García debe ponerse al día y finalizar el duelo ante Coquimbo, que por ahora gana 1-0.