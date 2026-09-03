El ex albo expuso, una a una, las razones de por qué el joven canterano debe atajar ante Huachipato. El golero de Cabo Verde practicó en el XI, prendiendo el debate.

Claudio Bravo tiene la experiencia de haber defendido el arco de Colo Colo, la selección chilena y gigantes como Barcelona y Manchester City. Bajo ese currículum, el oriundo de Viluco habló de la disputa actual por el arco albo.

Es que Vozinha entrenó como titular este jueves y todo apunta a que estará bajo los tres tubos el domingo, ante Huachipato. “Vozinha contra Unión y Maureira contra Audax, ¿por quién te la juegas (ahora)?”, le preguntó el Pato Yáñez, en ESPN F90 Chile.

“Es que yo apuesto por la formación. Por ejemplo, si soy soy director deportivo del club, apuesto a la parte formativa, a querer proyectar a este chico (Maureira) y querer venderlo a futuro“, dijo al instante Bravo.

Claudio Bravo y sus argumentos por Maureira

Claudio Bravo dejó en claro que el portero titular de Colo Colo debe ser, a su parecer, Gabriel Maureira. Para el ex capitán de la selección chilena, la experiencia ganada este año por el canterano está por sobre los pergaminos del caboverdiano.

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“Yo me quedo con Maureira, mayor comunicación, mejor entendimiento con los compañeros. Ya está afiatado con lo que hace el equipo, pero sí con la sensación de que le falta en la toma de decisiones”, lanzó.

Ahora es Fernando Ortiz quien tiene la última palabra. El DT debe decidir si remece la pizarra ratificando a Vozinha en el arco, tal como lo hizo hoy en los entrenamientos.

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El mundialista con Cabo Verde registra solo un partido con Colo Colo, la semana pasada en Copa Chile, frente a Unión Española. Este domingo podría ser su debut en Liga de Primera, cuando el Cacique visite a Huachipato, a las 17.00 horas en el Ester Roa.