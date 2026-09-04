Los Albos ya proyectan al equipo que jugará la Copa Libertadores en la próxima temporada.

Colo Colo está muy cerca de ser campeón y clasificar a la próxima Copa Libertadores. Por esta razón, trabaja en sostener al equipo que buenos réditos le ha dado.

Los Albos lideran con 16 puntos de ventaja cuando restan 26 unidades en disputa. Con cuatro victorias más, los dirigidos por Fernando Ortiz darán la vuelta olímpica en este 2026. Claro que lo difícil es renovarse en el éxito y para eso, hay que partir por renovarle a los jugadores.

Las extensiones que busca Colo Colo

A comienzos de temporada Colo Colo enfrentaba muchas críticas por la paupérrima campaña del centenario. Además, el mercado no entusiasmaba mucho y Fernando Ortiz tampoco se había ganado el aprecio de los hinchas, pero con fútbol dieron vuelta todo esto.

Ahora los hinchas albos se preguntan en qué fecha darán la vuelta olímpica, mientras desde la dirigencia saben que cuando aseguren el título, el siguiente paso será asegurar al plantel que los representará en la Copa Libertadores 2027.

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En estos planes, antes de pensar en refuerzos, es extender los contratos de las figuras actuales. El buen rendimiento, incluso positivas actuaciones a nivel internacional, podría atraer a grúas extranjeras, por lo que hay que tener bien amarradas a las piezas de Fernando Ortiz.

De acuerdo a Radio ADN, desde Blanco y Negro trabajan en extender los contratos de Diego Ulloa y Jeyson Rojas. Ambos laterales se han ganado la titularidad en esta temporada luego de estar a préstamo en Unión La Calera y Deportes La Serena, respectivamente.

Diego Ulloa se ganó un puesto en Colo Colo 2026. Imagen: Photosport

Ulloa y Rojas finalizan sus vínculos con Colo Colo a fines de 2027, pero debido al gran nivel que han exhibido, desde Macul ven oportuno el adelantarse a perderlos en condición de libres y asegurar que su futuro siga en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz quiere seguir contando con ambos.