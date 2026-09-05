“La cancha será factor”: Campeón en la quiebra de Colo Colo revela los mejores tips para Vozinha

El portero de Cabo Verde tendrá su primer partido de titular en la Liga de Primera y en Colo Colo confían en que realizará un partido acorde a su calidad.

Colo Colo ya está en Concepción para disputar su próximo partido por la Liga de Primera. En esta fecha 22° el Cacique debe visitar a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Lo que de sumar un nuevo triunfo podrá acercarlo aún más al título y la anhelada estrella 35.

Para el trascendental duelo, Fernando Ortiz decidió hacer una modificación más que importante: Vozinha será titular en su primer partido por el campeonato local.

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Lo que divide las aguas en Colo Colo ya que se mandará al banco de suplentes a Gabriel Maureira, quien asomó como el nuevo referente en el arco y a sus 19 años ya demostró que está para ser titular.

Por lo mismo, un especialista en el puesto como Eduardo Lobos conversó con Redgol y analizó esta modificación que beneficia al golero proveniente de Cabo Verde.

“Está bien que juegue. Se dijo que viene por marketing, y ahora tiene la oportunidad de demostrar en cancha porqué lo eligieron. Es el momento para mostrar sus capacidades en el club más grande de Chile”, lanzó fuerte y claro el guardameta que fue multicampeón en los albos.

Vozinha recibe los mejores tips a horas de su debut en la Liga de Primera

Eduardo Lobos sabe al revés y al derecho lo que es defender la camiseta de Colo Colo. Incluso lo hizo en la campaña histórica donde se consiguió el titulo en la quiebra del club.

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Por lo mismo, lanzó todos sus tips para el debut de Vozinha. “Huachipato siempre es complicado, y la cancha también será factor. Debe tomar precauciones, comunicarse mejor con sus compañeros. Lo que le pasó con Unión Española, debe tomarlo como aprendizaje”, recalcó Lobos a Redgol.

“Se habló mucho de que no tuvo buen juego aéreo, pero tampoco se le puede criticar tanto por un solo un partido. Es un tipo grande, y seguramente ya le indicaron estas cosas para que no se vuelvan a repetir”, agregó sobre el primer partido de Vozinha por Copa Chile.

Ahora el tono cambió totalmente para recalcar que más allá de la ventaja que hay en la tabla, no puede desaprovechar la oportunidad ni regalar los puntos. Especialmente por lo que se juega Colo Colo.

“Con mucho respeto lo digo, pero no es lo mismo jugar en Cabo Verde o en segunda de Portugal que en el más grande del fútbol chileno. Él tiene que entender eso y demostrar en cancha”, sentenció.