Más de 5 millones de visitas en Youtube: El nuevo récord de Vozinha a horas de duelo clave con Colo Colo

El portero de Cabo Verde recibió el cariño de los hinchas albos antes de viajar a Concepción para el duelo ante Huachipato.

Colo Colo deja atrás la sanción a Javier Correa y ahora se mentaliza en el próximo partido por la Liga de Primera. El Cacique visita a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo y quiere un nuevo triunfo para acercarse al anhelado titulo y la estrella 35.

Por lo mismo, Fernando Ortiz dispone de su mejor gente y prepara varios cambios en la formación estelar. La primera modificación obligada es el ingreso de Maxi Romero por el sancionado Correa. Pero además en el arco será el turno de Vozinha de ser titular.

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Partido que será más que especial para el portero de 40 años que tendrá su anhelado debut en el campeonato local y ante un siempre complicado elenco acerero.

Por lo mismo, los hinchas albos se acercaron al aeropuerto Arturo Merino Benítez para darle el último apoyo al golero de Cabo Verde. Como todo un rockstar, Vozinha fue uno de los más solicitados tanto para las firmas como para fotos antes de tomar el vuelo al sur.

“Me firmó la camiseta, y cumplí un gran sueño. Es un muy buen arquero”, expresó uno de los hinchas albos que logró la millonaria estampa de Vozinha.

Tras ello, se subió de los primeros en el avión y compartió asientos con Maxi Romero y Arturo Vidal. “Vamos hermanitos”, comentó el mejor portero del Mundial, quien sumó la canción de Aura y que se ha vuelvo viral estos días.

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El nuevo récord de Vozinha en Youtube

Pero Josimar José Évora Dias, también conocido como Vozinha, suma un nuevo récord a horas de su debut oficial por la Liga de Primera. Esto tiene relación con su participación con el YouTuber Julio Cocielo.

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Con el brasileño participó en una divertida entrevista y realizó diversos desafíos con remates al arco. El video ya suma más de 5 millones de reproducciones y es tendencia en la plataforma.

“Este es el video más importante que he realizado en mi carrera. Es un honor tener a Vozinha”, agradeció el brasileño que fue recibido por Vozinha en Chile.