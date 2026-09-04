Los azules enfrentarán al cuadro pirata este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile juega este día sábado un partido clave ante Coquimbo Unido. Los azules vienen de dos caídas al hilo tras caer ante Colo Colo y de U de Conce, resultados que los dejaron mirando de lejísimos a los albos en la lucha por el título.

Por si fuera poco, la buena ventaja de puntos que tenían en la pelea por ser el Chile 2 se dilapidó con estas derrotas. Ahora la U es tercera por diferencia de goles, teniendo a Everton y Palestino respirándole en la nuca por sacarla del podio.

Lamentablemente, para este importante compromiso Fernando Gago tendría una delicada baja en defensa, esto luego de los últimos entrenamiento que encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul.

ver también Icónico goleador de la U de Chile da dos fuertes consejos a Gago: “Ropa sucia se lava en casa” y un tip de mercado

El titular que es duda en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio Emisora Bullanguera, el defensor Fabián Hormazábal presenta molestias físicas que no le permitieron terminar con los trabajos en el CDA.

Por estas dolencias, el jugador estuvo entre algodones el miércoles y jueves, por lo que su citación para recibir a los piratas todavía se mantiene en suspenso.

Fabián Hormazábal no pudo terminar los últimos entrenamientos en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Con este panorama, el entrenamiento de hoy viernes será clave. Si Hormazábal sigue presentando problemas, lo más seguro es que ni siquiera vaya a la banca para el compromiso de este sábado en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se verán las caras este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

ver también Fernando Gago desclasifica el inminente regreso de Octavio Rivero en U de Chile: “Lo veo como un refuerzo”

En síntesis