Pedro Heidi González contestó el llamado de RedGol para abordar dos temas que incumben directamente al DT del Romántico Viajero. Además, destrozó a Javier Correa por sus gestos tras el Superclásico y habló de los saltos de Assadi y Osorio.

Fernando Gago sabe perfectamente que la U de Chile cosechó dos derrotas consecutivas en la Liga de Primera. Y una de ellas fue ante Colo Colo en la edición 200 del Superclásico. Por eso mismo, el DT argentino tiene claro que un triunfo vs Coquimbo Unido es perentorio.

Sobre todo por la lucha encarnizada para ganar el Chile 2 que los azules tienen con Universidad Católica, uno de sus acérrimos rivales. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y ubicó a Pedro González, un icónico artillero que tuvo el Romántico Viajero.

El imborrable Heidi se refirió al supuesto quiebre del plantel de Universidad de Chile con el director técnico. “En el tiempo que jugaba, siempre se decía que la ropa sucia se lava en casa. A veces salir a aclarar puede agravar la falta. Lo mejor es hablar internamente y tratar de unir el grupo”, aseguró el valdiviano González.

Fernando Gago en la dirección técnica de la U, donde llegó a reemplazar a Paqui Meneghini. (Manuel Lema/Photosport).

“Esa es la labor del técnico. Por lo menos los que tuve yo eran así. Hay que esperarlo. Ya pasó el tema de pelear por el título, tuvo un avance en varios partidos que fueron muy buenos. Pero contra Colo Colo la U bajó muchísimo. Después perdió con U de Conce, pero tuvo un gran repunte”, añadió el Heidi.

Pedro González fue sinónimo de gol en el Romántico Viajero. (Foto: @UdeChile).

“Assadi se fue de la U cuando venía subiendo su nivel, el equipo se apoyaba en él a pesar de su juventud. Tendría que haber esperado más, tener más partidos al nivel y ganar más confianza en su juego. Pasó con muchos futbolistas, no es bueno cuando se apuran en irse”, manifestó Pedro González sobre la salida del “10” rumbo al AIK Solna de Suecia.

Y añadió que “vimos jugadores que se fueron sin hacer una campaña buena y no les va bien. Esperemos que sea la excepción”. Aunque también le dejó una recomendación de mercado a Gago y la directiva de Azul Azul. Sobre todo en el bloque ofensivo, uno donde González sabe bien de qué habla.

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Heidi González le pide a Gago que busque otro delantero para U de Chile y destroza a Correa

Una de las cosas que Pedro González cree que U de Chile necesita sí o sí es incorporar un atacante, pues los dos refuerzos que llegaron a principios de año casi no han estado disponibles para Fernando Gago. “Sin duda que tiene que ir por otros delanteros”, aseguró el Heidi.

Lo dice tanto por Juan Martín Lucero, quien no es titular para el DT argentino. También por Octavio Rivero, quien ha jugado apenas dos encuentros en el Romántico Viajero. “Las comparaciones son un poco odiosas, pero nosotros teníamos cuatro delanteros que en cualquier momento hacían un gol”, apuntó el valdiviano.

Iván Román lucha una pelota con el Gato Lucero en el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

“Un equipo como la U debería tener esa variante, hoy no la tiene. Éramos (Diego) Rivarola, (Rodrigo) Barrera, (Flavio) Maestri y yo”, expuso Pedro González. Tiene razón: esa era la delantera que componía el equipo de César Vaccia que fue bicampeón del fútbol chileno en 1999 y el 2000.

Otro tema que fue abordado por el otrora atacante de Cobreloa y Coquimbo Unido fue el castigo para Javier Correa, quien recibió dos fechas de suspensión por los gestos obscenos que hizo tras la victoria alba en el Superclásico 200. “Está bien la sanción”, dijo.

“Creo que un poco más de partidos pudieron ser. El clásico puede ser factor. Pero fue totalmente desubicado y fuera de contexto. Puede provocar mucho odio, que le empiecen a pegar en los partidos. Fue una situación muy incómoda para todos”, añadió el Heidi González.

Así celebró Javier Correa el gol de la victoria de Colo Colo vs Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Sobre la discusión entre Correa y el Toro, goleador de la Liga de Primera con 22 tantos, no tuvo dudas. “Zampedri es mejor lejos. Por todo. Es un jugador, quizá no muy hábil, pero inspira respeto dentro del área. Y eso cuesta mucho conseguirlo”, manifestó.

Y otra cuestión que motivó una opinión del icónico Heidi González fue la llegada de Darío Osorio al Crystal Palace. “Tiene muchas condiciones y lo ha demostrado. Es un gran jugador y tiene experiencia. No tendrá problemas de acomodarse bien en la Premier League”, cerró el legendario artillero que tuvo el balompié criollo.

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