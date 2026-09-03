El técnico de los azules afrontó la versión que habla de un distanciamiento del camarín, donde asegura que sólo se busca polémica.

Universidad de Chile intenta volver a levantarse luego de dos derrotas consecutivas en la Liga de Primera 2026, que la alejaron de la pelea por el título, además que la hacen tambalear en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

En ese contexto, el diario La Tercera hizo saber el disgusto del plantel con el trabajo del técnico Fernando Gago, que ha marcado distancia con la interna del grupo.

Algo que fue consultado en la conferencia previa al partido ante Coquimbo Unido, con una respuesta categórica del técnico de los azules: “Buscar conflictos después de dos derrotas es fácil”.

Fernando Gago defiende su estilo en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Gago explica su método de años que implantó en la U

Fernando Gago asumió las versiones que hablan del distanciamiento del plantel de Universidad de Chile con su trabajo, que apuntaban a una relación quebrada en la interna.

“La relación es espectacular. Es una relación magnifica de diálogo constante, con entrenamientos buenos. No tengo por qué aclarar cosas”, golpeó la mesa de inmediato el técnico argentino.

En cuanto a los estilos de entrenamientos, aseguró que “fútbol se hace todos los días”, para luego explicar que su método lo ha realizado siempre, que es prácticas en zonas y por cada aspecto a trabajar.

“La formación la quieren saber ustedes o el equipo. Hay un montón de cosas donde se busca el conflicto, hace dos semanas entrenábamos igual. Hace años entreno igual y en Europa me enseñaron así. Buscar conflicto después de derrotas es fácil, entrenamos todo, las distintas situaciones de juego, donde nos pueden dañar. Cada uno tiene su forma“, cerró.

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