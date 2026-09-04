Pronósticos Everton vs Universidad Católica: Ruleteros y Cruzados buscan tres puntos clave para la Libertadores

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Everton vs Universidad Católica, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 La tendencia goleadora es clara: seis de los últimos ocho partidos de Everton y ocho de los nueve recientes de Universidad Católica superaron los 2.5 goles, al igual que sus últimos seis enfrentamientos. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Fernando Zampedri suma cinco partidos consecutivos anotando y 22 goles en 20 fechas. Además, registra seis tantos en sus últimos tres duelos ligueros ante Everton, reforzando su candidatura. bet365 2.00 Pronóstico Anota en cualquier momento: Alan Medina Alan Medina llega encendido tras marcar y asistir dos veces ante Deportes Limache. El uruguayo suma seis goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos, además de nueve tantos ligueros. bet365 3.50 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Everton recibe a Universidad Católica por la fecha 22 del Campeonato Nacional, en un compromiso clave por la lucha por ingresar a las copas internacionales.

Los Cruzados vienen de imponerse por 3-2 a O’Higgins y se ubican segundos con 36 puntos, igualados con Universidad de Chile. Los Ruleteros, en tanto, derrotaron por 3-0 a Deportes Limache, acumulan cuatro partidos sin perder y marchan cuartos con 33 unidades, ilusionados con superar a alguno de los equipos que los anteceden y meterse en la Copa Libertadores 2027.

En la previa del partido, programado para este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas en el Sausalito, nuestro analista trae los mejores pronósticos de Everton vs Universidad Católica, para que los tengas en cuenta antes de apostar.

La fuerte tendencia goleadora de Everton y Universidad Católica

En seis de los últimos ocho partidos de Everton en la Liga de Primera, se registraron más de dos goles.

En ocho de los nueve encuentros más recientes de Universidad Católica en el torneo, también hubo tres tantos o más.

Además, los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos finalizaron con tres anotaciones o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Zampedri acecha su récord goleador y va por otra temporada histórica

Fernando Zampedri va camino a ser el máximo goleador del Campeonato Nacional por séptimo año consecutivo, un hito que ningún otro jugador ha conseguido en la historia del fútbol chileno. El delantero de los Cruzados viene de marcar un doblete ante O’Higgins y suma cinco apariciones consecutivas anotando al menos un gol.

Registra 22 tantos en 20 partidos de liga y está a solo uno de igualar su mejor marca, conseguida en 2021, cuando convirtió 23 goles en 29 compromisos. Esa temporada alcanzó, además, la mayor cifra goleadora registrada desde 2018, tras la implementación de los torneos largos de 16 equipos en dos rondas.

El Toro, además, suma 10 anotaciones en 20 encuentros frente a los Ruleteros. De hecho, convirtió seis goles en los últimos tres enfrentamientos contra Everton correspondientes al Campeonato Nacional.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.00 en bet365

El gran momento de Alan Medina en Everton

Alan Medina anotó un gol y dio dos asistencias en el triunfo por 3-0 de Everton sobre Deportes Limache. El delantero uruguayo ha sido clave en los últimos partidos del equipo, con un registro de seis goles y dos asistencias en los cinco compromisos más recientes de los Ruleteros.

Lleva nueve goles y tres pases de gol en el torneo, además de haber marcado cuatro tantos y registrado una asistencia en los 11 compromisos disputados entre la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Anota en cualquier momento: Alan Medina – 3.50 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Everton 2.65 bet365 Empate 3.40 bet365 Universidad Católica 2.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si quieres seguir las alternativas de este partido mientras está en desarrollo, puedes revisar nuestra guía sobre cómo apostar en vivo en bet365, con toda la información sobre las características de las apuestas en directo y los aspectos que conviene analizar antes de realizar una jugada durante el encuentro.

Historial de Everton vs Universidad Católica: últimos partidos