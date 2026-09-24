Los dirigidos por Nicolás Córdova disputan el primero de sus tres amistosos en Norteamérica.

Chile tiene acción importante en esta fecha FIFA y enfrenta a Canadá en un nuevo duelo amistoso. Además, fuera de la cancha habrá una relevante novedad en cuanto a la transmisión.

La Roja todavía sigue con Nicolás Córdova al mando, en un interinato que ha sido más largo que Verdades Ocultas. El DT sigue intentando encontrar nuevas caras que se puedan sumar al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, donde los nacionales quieren decir presente.

¿Dónde ver a Chile vs Canadá?

Este encuentro amistoso irá por TV abierta en Mega, quienes reemplazan a Chilevisión como el canal oficial de La Roja. En streaming estará disponible a través de Mega GO.

¿A qué hora es el amistoso de La Roja?

El duelo de Chile vs Canadá será este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

La nueva casa de Chile

Chile tendrá tres encuentros amistosos en esta fecha FIFA. Primero ante Canadá, luego ante Estados Unidos el 29 de septiembre y cerraría esta serie de duelos ante México el 6 de octubre. Serán tres exámenes importantes ante rivales mundialistas.

La Roja además inicia una nueva era televisiva. Resulta que después de 8 años, la selección deja Chilevisión y regresa a Mega, canal donde había estado en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. De esta manera, los hinchas tendrán que cambiar de estación.

ver también Nicolás Córdova hace clase de geometría en la práctica de la selección chilena: “¡No es un cuadrado, es un rombo!”

Claudio Palma también cambió de canal siguiendo a la selección, por lo que ahora estará en el “canal 9”. La gran novedad será que Iván Zamorano estará en los comentarios, rol que venía cumpliendo en México en Televisa. Chile inicia una nueva era en la pantalla.