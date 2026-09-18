El futbolista del Bayern Múnich no entró en la consideración del técnico Jesse Marsch para el encuentro del sábado 26 de septiembre en Toronto.

Luego de su histórica participación en el Mundial 2026, donde llegaron hasta los octavos de final, la selección de Canadá presentó su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá en la próxima fecha FIFA, donde el primero de ellos es contra Chile.

26 fueron los futbolistas que convocó Jesse Marsch para estos encuentros donde además se medirán ante Perú (3 de octubre) y Estados Unidos (6 de octubre), y la gran novedad es que no aparece su máxima figura como es Alphonso Davies.

Es llamativa la ausencia del hombre de Bayern Múnich, pero tiene un motivo particular, es que el cuerpo técnico de Canadá confirmó que el volante estará de luna de miel. De todas formas, ante Chile contarán con la base del plantel que jugó la última Copa del Mundo.

ver también Chile ante protagonista del Mundial 2026: confirman el próximo amistoso de la Roja

Sin Alphonso Davies: La lista de Canadá ante Chile

ARQUEROS

Owen Goodman (Dundee FC/ESC)

James Pantemis (Portland Timbers/USA)

Dayne St. Clair (Inter Miami/USA)

DEFENSAS

Derek Cornelius (Olympique de Marsella/FRA)

Richard Chukwu (Toronto FC)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake/USA)

Alfie Jones (Middlesbrough/ING)

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo/SRB)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC/FRA)

VOLANTES

Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan (Villarreal/ESP)

Mathieu Choiniere (Los Angeles FC/USA)

Stephen Eustaquio (Swansea/GAL)

Junior Hoilett (Birmingham City/ING)

Liam Millar (Birmingham City/ING)

Samuel Piette (CF Montreal)

Nathan Saliba (Villarreal/ESP)

Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC/USA)

DELANTEROS

Jonathan David (Atlético de Madrid/ESP)

Promise David (Brighton/ING)

Daniel Jebbison (Bournemouth/ING)

Cyle Larin (Southampton/ING)

Tani Oluwaseyi (Villarreal/ESP)

Jacen Russel-Rowe (Toulouse FC/FRA)

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¿Cuándo se juega este amistoso?

El encuentro que enfrentará a las selecciones de Canadá y Chile se disputará el próximo sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto.