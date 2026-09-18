El histórico goleador de Cobreloa revivió ese partido ante América de Cali jugado en el estadio Pascual Guerrero en un clima muy convulsionado que vivía Colombia cuando el país estaba muy azotado por la lucha de los carteles de aquella ciudad y Medellín para definir quién dominaba la exportación de cocaína a Estados Unidos.

Varios equipos han jugado partidos por la Copa Libertadores fuera de Chile un 18 de septiembre, pero ninguno uno tan relevante como Cobreloa, que tuvo la opción de estar en la final del certamen de clubes más deseado de América en la edición de 1987.

Ya había superado la primera fase como líder del Grupo 3 que compartió con Colo Colo y dos equipos brasileños: Sao Paulo y Guaraní. También estaba en el primer puesto de la zona en la segunda fase, donde el puntero del Grupo A se mediría con el ganador del Grupo B en la gran final.

En ese contexto, los Zorros del Desierto visitaron a América de Cali en una época muy complicada de Colombia. Mientras el país era presidido por Virgilio Barco, quien gobernó desde 1986 hasta 1990, los carteles caleños y el de Medellín eran muy relevantes en el devenir del país, muy conocido por el narcotráfico.

Juan Covarrubias con una camiseta loína, donde es ídolo histórico. (Foto: cedida).

Principalmente por sus exportaciones de cocaína hacia Estados Unidos. También tenían mucha influencia en el fútbol, según se reportaba en aquella época. El 18 de septiembre de 1987, el cuadro Escarlata recibió a Cobreloa en medio de un contexto temible.

Así lo recordó Juan Covarrubias, el máximo goleador histórico de la institución que además es el gran ídolo de Marcelo Salas. “El periodismo colombiano de aquella época comentaba que era difícil que Cobreloa fuera a ganar en Cali”, aseguró a RedGol.

“Estuvimos a punto. Hubo un penal a (Héctor) Puebla que no se cobró. No se dio, pero las intenciones nuestras siempre fueron las de ganar”, agregó el tricampeón con el elenco naranja. Cobreloa llegó a ponerse en ventaja gracias a un gol de Juan Carlos Letelier en el estadio Pascual Guerrero.

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Así fue vivir un 18 de septiembre por la Libertadores en Colombia: rumores de bombas y amenazas a granel

Aquel 18 de septiembre, Cobreloa empató 1-1 ante América de Cali en la Copa Libertadores y aunque quedó con seis puntos, dejó hipotecada su clasificación a la final. “Ocurrieron cosas extrañas. Nos enteramos por la gente en el hotel que había un auto bomba fuera”, reconoció Juan Covarrubias.

¿Ustedes nunca supieron?

Uno no se dio ni cuenta, quizá sería mentira o verdad. Después salió en el diario.

¿Y la noche previa al partido cómo fue?

Justo iba a tocar el tema de la noche. La hinchada de América de Cali uff. Algunos pudieron dormir bien, otros no tanto. Yo siempre estoy al tanto de lo que pasa con Cobreloa y ese equipo de ellos fue el mejor de la historia suya. En Calama hicimos un partido extraordinario y fuimos con toda la fuerza de ganar allá. No se dio, pero tampoco se perdió.

Juan Covarrubias en acción por Cobreloa en la Libertadores del 87.

Después metieron el resultado necesario para pasar a la final…

Necesitaban hacer cuatro goles y los hicieron. Están cerquita Colombia y Ecuador. Algo tiene que haber pasado.

¿Nunca sintió riesgo?

Gracias a dios no pasó nada. O no habríamos estado conversando.

Lo llevo más al plano actual, ¿qué le parece la salida de César Bravo?

Cobreloíta siempre hace noticia por la parte extrafutbolística ahora. Esta gente que dirige el club a veces parece que va por ribetes personales que por los del club. Faltando cinco partidos cómo puedes sacar un técnico. Guardiola quizá pudo haber cambiado la historia. Pero en cinco partidos es muy difícil. Tienes todas las posibilidades de ser puntero.

O sea, no le gustó el nuevo técnico…

No me gustó lo de Mario Salas por las situaciones que se dan en el club, le puede ir bien. Pero no sé qué puede hacer un técnico en cinco partidos. La mente de los jugadores no se cambia de un día para otro. Es medio complejo.

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa sigue a dos puntos de Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026 y deben jugar el encuentro entre ellos.