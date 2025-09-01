Es el gran ídolo de Marcelo Salas: "Jugar contra Maradona me dejó pagado"

Este delantero fue un ídolo de uno de los mejores atacantes que tuvo Chile, pues Marcelo Salas creció con admiración para este icónico jugador. Uno que hasta hoy tiene su lugar asegurado en el olimpo de Cobreloa, donde es el goleador histórico gracias a sus 145 goles.

Las referencias son para Juan Covarrubias, un puntero que fue un símbolo de los Zorros del Desierto. También jugó en Rangers de Talca, Everton de Viña del Mar y Green Cross, que con los años se llamó Deportes Temuco. Desde Chillán, contestó el llamado de RedGol para conversar con Paulo Flores.

¿Qué siente al ser el ídolo del Matador Salas?

Imagínate de la persona que uno recibe esos halagos. Me pone contentísimo. No tuve la suerte de conocerlo cuando pequeño. Él era cadete de Green Cross, no se me pasaba ni por la mente quién era. Recibir sus elogios después de llegar donde llegó a nivel mundial es espectacular. Pude conversar con él varias cosas de Temuco.

Juan Covarrubias con una camiseta que ama: la de Cobreloa. (Foto: cedida).

¿En qué está hoy en día?

Hace muchos años que estoy en Chillán. En el Colegio Alemán a cargo de la parte futbolística. Llevo casi 23 años solamente en eso. Cerré una empresa que tenía por la pandemia. Esto me llena totalmente.

¿A qué se dedica puntualmente?

Soy director técnico de las series de 4° básico a 4° medio. Es lo que desarrolla el colegio y hacen campeonatos regionales. En esos colegios es más una entretención, aspiran a otras cosas. Son de otra categoría se puede decir. La intención de ellos es ser buenos profesionales.

¿Qué fue lo mejor que le dejó el fútbol?

Lo principal fue que me dejó muchas cosas positivas y amigos. Creo que eso es lo primordial en la vida después del fútbol. Es algo tan cortito, que dura tan poco, que la vida comienza realmente cuando dejas de jugar a los 36 o 37 años. Es otro tipo de vida. Me dio cosas muy lindas y otras muy tristes, como es la vida de las personas. Pero siempre uno tiene que quedarse con la parte positiva. Y si resalto algo, fueron los buenos amigos.

Juan Covarrubias, el ídolo de Marcelo Salas: “Lo mejor que vivó fue jugar contra Maradona”

El gran ídolo que tuvo Marcelo Salas motivó al Matador a jugar con su mismo número. Un dorsal que lo acompañó mucho tiempo. “Fue por Juan Covarrubias que cuando jugaba en Temuco yo era pelotero y me gustaba, jugaba con la 11 y era zurdo. Recuerdo también a (Gustavo) Moscoso, pero Covarrubias para mí era lo mejor”, expuso en su momento el presidente de Deportes Temuco. De ahí la satisfacción del talquino.

Marcelo Salas se enamoró del juego de Juan Covarrubias cuando era niño. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Ahorró de su carrera en el fútbol?

Fui ordenado. En el fútbol de aquellos tiempos no se ganaba mucho, pero en Cobreloa sí podías tener cosas en lo económico. Supe ahorrar para estar tranquilo. Gracias a dios tengo otros ingresos, estoy súper contento.

Juan Covarrubias en acción por Cobreloa. (Foto: archivo).

¿Pudo jugar afuera y Cobreloa pagaba muy bien por eso no fue?

Tuve posibilidades de salir, pero Cobreloa era uno de los grandes del fútbol chileno. Nunca hay que desmerecer lo que fue el club en lo institucional. Económicamente siempre estuvo en la cima. El cariño a veces vale más que la plata. Creo que hay que agradecer a la vida de dónde llegué y no pretender muchas cosas. Uno se muere y no se lleva nada, sólo los grandes recuerdos de estar en la élite del fútbol chileno. Con eso me conformo.

¿Cuál fue su mejor dupla en Cobreloa?

Se hacían hartos goles, tiempos de Jorge Siviero, Pindinga (Muñoz), (Marcelo) Álvarez, (Alejandro) Glaría, (Carlos) De Luca, (Marco Antonio) Figueroa. Uno empieza a nombrar compañeros goleadores y yo estoy en el medio. Juntarme con esa calidad de gente.

¿Los mejores jugadores con los que coincidió?

Ser compañero de Trobbiani sí. Tuve la fortuna de estar con Milton Melgar, que muchos no deben recordar. Los futboleros se acuerdan. Una excelente persona y jugador. Ramiro Castillo igual, el paraguayo Adolfino Cañete, espectacular. Compartí con hartos jugadores de élite en aquellos años. Lo mejor fue haber estado al lado de Diego Armando Maradona en la Copa América de Brasil. Haber jugado contra él me dejó pagado.

¿Te faltó algo en tu carrera?

No. Uno llega donde tiene que llegar. No me faltó nada. Compartí con los mejores futbolistas de la época.

Juan Covarrubias en la selección chilena. (Foto: cedida).