Cobreloa todavía tiene un partido por jugar en el Campeonato Ascenso antes de jugar el primer clásico ante Colo Colo. La semifinal nacional de la Copa Chile emparejó a los Zorros del Desierto ante los albos. Y el cuadro naranja está envalentonado en la lucha por el ascenso directo a la máxima categoría.

El goleador histórico de los loínos, Juan Covarrubias, se mostró entusiasmado por el duelo doble frente al Cacique. Aunque sabe que el gran objetivo del elenco naranja debe estar abocado en el Campeonato Ascenso 2023 para volver de una vez por todas a la élite del fútbol chileno.

Covarrubias le concedió una entrevista a BolaVip y anticipó esta llave ante los colocolinos que tanto había soñado, pero que no se jugará como imaginó. “Colo Colo en la única parte que es visita es en Calama. Después de los partidos todos somos amigos. Todos somos seres humanos y tenemos que ir al estadio a pasarlo bien. No le hace bien al fútbol no tener a las dos hinchadas“, aseveró el talquino.

La zurda mágica del artillero imborrable en Calama sabe que la meta primordial debe ser otra. “En lo personal le doy prioridad al Campeonato Ascenso para ver el club en primera división. Ha pasado tanto tiempo con Cobreloa en la B”, dijo Covarrubias. Una declaración que sabe a lamento y también a un deseo profundo.

Artillero histórico de Cobreloa anticipa el clásico ante Colo Colo

Juan Covarrubias fue un centrodelantero temible en el fútbol chileno. Es el goleador histórico de Cobreloa y vaya si disfrutaba enfrentar a Colo Colo. Para dar una muestra de su calidad, el mismísimo Marcelo Salas tenía de ídolo a este artillero, autor de145 conquistas con la camiseta naranja.

De todas formas reiteró su gran anhelo para esta campaña. “Siempre uno se prepara para los partidos ante Colo Colo. Y la gente esta consciente, va a tratar de ganar, pero hay que enfocarse en el Campeonato”, sentenció Juan Covarrubias, quien también jugó en Rangers, Green Cross, Everton y Ñublense.

¿Cuándo es la ida y vuelta de la llave entre Cobreloa y Colo Colo en la Copa Chile?

La llave entre Colo Colo y Cobreloa quedó pactada de la siguiente manera. El duelo de ida se jugará el miércoles 27 de septiembre en el estadio Zorros del Desierto a contar de las 18 horas. Y la revancha, el miércoles 4 de octubre en el estadio Monumental a las 19 horas.

¿Cuándo juega Cobreloa por la fecha 27 del Campeonato Ascenso?

Este domingo 24 de septiembre, Cobreloa recibirá a Unión San Felipe en el estadio Zorros del Desierto. El duelo se jugará a las 12:30 horas, según el horario de Chile continental.