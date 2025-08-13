Marcelo Salas tuvo la jerarquía para codearse contra los mejores equipos y defensores del mundo. Su calidad lo llevó a jugar en el fútbol italiano y disputar un Mundial con la selección chilena.

A nivel de clubes disputó los mejores torneos posibles: la Champions League, la Copa Libertadores y la Supercopa en Europa, la que ganó con la Lazio gracias a un gol que le convirtió al Manchester United.

Por lo mismo es que se enfrentó a los mejores defensores del mundo en esos momentos. Y en conversación con RedGol así lo recuerda el Matador.

“Era primer nivel en el fútbol italiano cuando llegué a jugar. Por ejemplo me encontré con Paolo Maldini y Alessandro Costacurta (ambos del Milan), también era el último año de Franco Baresi“, indica sobre estas leyendas.

Salas enfrentó a grandes defensores en Italia

Marcelo Salas elige al mejor defensa que enfrentó

No era chiste jugar en Italia en esos años. El país se caracterizaba por tener a los mejores defensas del mundo, impulsados aún con la escuela del “Catenaccio”, el cerrojo que hacía fuertes a los equipos de la península.

–¿Cómo fue la experiencia de llegar de Sudamérica a jugar contra esa calidad de defensores?

Imagínate lo que era enfrentarlos, con la calidad que tenían todos ellos. A varios los enfrenté en el Mundial antes de llegar a jugar Italia. Eran realmente buenos jugadores.

-¿Cuáles son los que más recuerda? Maldini quizás era el más famoso en ese momento.

Sí, estaba Maldini. Pero bueno también jugamos contra Alessandro Nesta en el Mundial. Lo mismo que ante Fabio Cannavaro, que años después fue capitán. De verdad fueron muchos los buenos defensores.

-Quizás es injusto elegir uno, pero ¿puede elegir al mejor defensa contra el que jugó?

Yo creo que Nesta fue el mejor que enfrenté, tenía una calidad enorme que lo hacía destacar.

Nesta contra Chile en el Mundial de Francia 98

Nesta pertenecía a la Lazio cuando fue convocado para jugar el Mundial de Francia 98. Luego de ese certamen, el Matador llegó justamente al equipo romano y fue compañero del zaguero italiano.

Juntos lograron el Scudetto de la temporada 1999-2000, el segundo que conquistó el club en su historia y que rompió una sequía de 26 años. También ganaron esa temporada la Copa Italia y la Supercopa italiana.

Nesta fue transferido el año 2002 al Milan, elenco en el que jugó 10 años y logró ganar dos veces la Champions League. Su carrera la culminó jugando en el Montreal Impact de Canadá (2012 y 2013) y el Chennaiyin de la India (2014), en el que actuó tres partidos.

