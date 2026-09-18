El delantero cuyo pase pertenece a Colo Colo anotó dos goles y dio una asistencia para la remontada ante Cienciano que los pone a tres juegos de un título continental.

El delantero uruguayo Salomón Rodríguez, cuyo pase sigue perteneciendo a Colo Colo, encontró su lugar en el mundo en Montevideo City Torque, con quien hizo historia y se metió en las semifinales de Copa Sudamericana por primera vez.

Para ello, su equipo debió remontar un 0-2 en contra que sufrió en el duelo de ida ante Cienciano de Perú en la altura de Cuzco, y logró en el Estadio Centenario no sólo igualar el marcador global, sino que golear por 3-0 para conseguir el objetivo.

Salomón Rodríguez fue la máxima figura del encuentro, luego de abrir la cuenta en el minuto 38. En el complemento volvió a aparecer en los 58′ con un cabezazo, y sobre el final del juego, le dejó el arco a su merced a Nahuel Da Silva (90+2′) para firmar la clasificación a semis de Copa Sudamericana.

El próximo desafío internacional para un Montevideo City Torque plagado de figuras con pasado en Chile será enfrentar al Atlético Mineiro. Con duelo de ida en Belo Horizonte y la revancha en Uruguay. La serie se jugará entre el 13 y 20 de octubre.

El 2026 pletórico de Salomón Rodríguez

Desde que se fue de Colo Colo a comienzos de este año, el oriundo de San Gregorio de Polanco no sólo se reencontró con los goles, sino que recuperó las ganas de jugar al fútbol, tanto así que los albos podrían obtener un importante rédito económico por una eventual venta.

Entre los torneos locales en Uruguay más la Copa Sudamericana, Salomón Rodríguez suma un total hasta ahora de 2.699 minutos en cancha durante 33 juegos en los que registra 18 goles, un promedio de 1.8 por cotejo, más cuatro asistencias.

El siguiente encuentro que tendrá el aún delantero del Cacique con Montevideo City Torque será este lunes 21 de septiembre por el torneo de Clausura en Uruguay cuando visiten a Central Español desde las 19:30 horas.

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En síntesis