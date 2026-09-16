Los argentinos lograron el paso a la ronda de los cuatro mejores al dejar en el camino a Sao Paulo y ahora miran a Vasco da Gama.

Una complicada clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tuvo Boca Juniors, cuadro que tuvo en el banco de suplentes a Carlos Palacios como a Williams Alarcón.

Los argentinos terminaron pidieron la hora con un empate 1-1 ante Sao Paulo en Brasil, que sumado al 1-0 en Buenos Aires, les dio el pase a la ronda de los cuatro mejores del torneo, donde jugarán ante Vasco da Gama.

Un duelo que tuvo un gol anulado para el conjunto local, con una finísima definición de parte del VAR, que pudo haber significado los penales para definir la serie.

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Boca logra su clasificación a semifinales en Brasil

Con Carlos Palacios mirando desde la banca, lo mismo que Williams Alarcón, Boca Juniors se vuelve a meter a una final continental, esta vez en la Copa Sudamericana.

La apertura de la cuenta fue de parte de los argentinos, cuando Leandro Lozano marcó en el minuto 60 una contra de miedo, para dar un gol que le daba la clasificación al conjunto de los chilenos.

Ocho minutos después vino el empate de Sao Paulo, pero el tanto fue anulado por el VAR por una fina posición de adelanto, que todavía salpica reclamos en Brasil.

Pese a eso, Domingos Duarte puso emoción a los últimos minutos, porque a los 89 y de cabeza puso el marcador 1-1, dejando a un sólo tanto de la definición de los penales.

En el resto del partido Boca se dedicó a despejar el balón matando el reloj, lo que finalmente le entregó la clasificación, por lo que al final del encuentro todos buscaron a Leandro Paredes para armar un alboroto, el que fue controlado.

Mira el compacto del partido: