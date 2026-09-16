Aseguran que el técnico de Boca tiene al chileno en una lista de jugadores, con una tarea específica para la segunda parte de la temporada.

Boca Juniors celebró el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, luego de dejar en el camino al Sao Paulo, con un marcador global favorable por un 2-1.

Carlos Palacios no se movió del banco de suplentes en el duelo disputado en Brasil, en una situación que confirma el poco protagonismo del chileno en el plantel del Vasco Arruabarrena.

Pero en los hinchas hay una cuota de esperanza con el ex Colo Colo, que fue destacado por el sitio Planeta Boca, quienes aseguran que el entrenador ha tenido un plan especial con varios jugadores, incluido Palacios.

La idea es recuperar la confianza con Carlos Palacios.

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Carlos Palacios a la lista de recuperados de Boca

El mencionado sitio asegura que desde que llegó Arruabarrena al banco de Boca Juniors, ha puesto un foco especial en levantar rendimientos de jugadores “cortados”, donde el chileno está en la lista de los que vienen para meterlos en el plan.

En esa línea destacan los casos de Alan Velasco, Santiago Ascacibar y Lautaro Di Lollo, además de Ángel Romero, que poco a poco se va ganando la confianza, algo que ahora le deberá tocar a Palacios.

“El más optimista hincha de Boca confía en que el cuerpo técnico también puede hacer lo propio con Carlos Palacios, Williams Alarcón y Milton Giménez, entre otros. Aún eso no se vio, pero sin dudas será el próximo desafío para que haya más competencia interna en el plantel”, explican.

“El mérito de Arruabarrena, más allá de los nombres, es que no se quedó con la imagen del primer semestre. Les dio una nueva oportunidad a varios futbolistas que llegaban golpeados, bancándolos públicamente y dándoles rodaje en el primer equipo”, finalizó.