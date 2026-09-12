El chileno fue una de las principales figuras del cuadro xeneize en la victoria por 3-1 sobre Central Córdoba por la fecha 9 del Clausura 2026.

Carlos Palacios tiene como objetivo comenzar a consagrarse con la camiseta de Boca Juniors en estos últimos meses del año. El chileno ya dejó en el pasado sus lesiones y por lo mismo ya está recibiendo oportunidades de jugar de la mano de Rodolfo Arruabarrena.

Así quedó demostrado en la noche de ayer viernes, con una Joya que fue titular y figura en la victoria por 3-1 del xeneize sobre Central Córdoba por la fecha 9 del Clausura 2026. En este duelo, el chileno dio una asistencia y terminó siendo clave en el mediocampo del equipo.

La siempre exigente prensa argentina destacó rendimiento del ex Colo Colo, evaluándolo de buena manera y valorando su aporte en un partido clave por un lugar en los puestos de playoffs al otro lado de la cordillera.

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Las buenas notas que Carlos Palacios recibe en Argentina

El Diario Olé por ejempló le puso un 7 de nota, detallando que “estuvo muy metido en el mediocampo, le dio pausa a Boca y manejó bien los hilos. Rápido para jugar hacia adelante. En una clara eligió asistir a Romero en vez de rematar y en el 3-0 encontró a Belmonte para iniciar la jugada”.

Por su parte TyC Sports lo evaluó con un 7,5, señalando que “fue la manija de Boca. Excelente partido de Carlos, que mostró mucha movilidad y criterio con la pelota en los pies ante un equipo que dejaba muchísimos espacios”.

Además, agregaron en su web que “apareció en todos los sectores del campo para ofrecerse como apoyo y cuando tuvo la pelota en los pies se mostró muy criterioso. En conferencia, el Vasco también destacó su partido. Cabe remarcar que sumó su primera titularidad en un 2026 que lo tuvo a maltraer con las lesiones”.

Carlos Palacios ha tenido que batallar con las lesiones en su paso por Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

Para cerrar en Planeta Boca Juniors al chileno le pusieron un 6, valorando que “tuvo muchísima movilidad por parte del chileno. Se encargó de distribuir la pelota cada vez que pudo. Aprobado vs. Central Córdoba. Otro que aprovechó la chance”.

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El próximo partido de Boca Juniors

El Xeneize volverá a la acción ante Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana este martes 15 de septiembre a las 21:30 (hora de Chile) en el Estadio Morumbi.