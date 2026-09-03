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Carlos Palacios marca un importante gol con Boca Juniors en la Copa Argentina

El chileno ingresó en el segundo tiempo, donde tuvo un penal clave en la definición por el paso a los cuartos de final contra Vélez.

Por Cristián Fajardo C.

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Carlos Palacios vuelve a sumar minutos con Boca Juniors.
© BocaCarlos Palacios vuelve a sumar minutos con Boca Juniors.

Carlos Palacios vuelve a sumar con Boca Juniors, esta vez anotando un gol en la definición a penales contra Vélez Sarsfield, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

El chileno que ha tenido un año de recuperaciones tras operarse la rodilla, todavía no logra consolidarse con el Vasco Arruabarrena, por lo que va sumando minutos en los partidos.

Pero ahora ingresó para la definición desde los doce pasos, donde demostró que todavía tiene la categoría que le valieron ser llamado la “joya”, con una anotación fundamental para la clasificación de Boca.

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Los penales: la especialidad de Carlos Palacios

Fue en el minuto 87 cuando Carlos Palacios fue llamado para ingresar a la cancha, en el empate sin goles entre Boca Juniors contra Vélez Sarsfield, que fue disputado en Córdoba.

Con el marcador sin movimientos, todo se fue a la definición desde los 12 pasos, donde aseguran que el chileno jamás ha fallado en esa condición, por lo que tuvo en sus pies un momento clave.

El ex Colo Colo fue el encargado de ejecutar el quinto penal, cuando el marcador estaba 3-3 (hubo un fallo por cada equipo hasta ese momento), así desequilibrar el resultado.

Esto dejó en bandeja la clasificación, cuando el meta Montero tapó el siguiente tiro a Thiago Silvero, para dar el paso a la siguiente ronda para Boca Juniors, con Palacios como protagonista.

Mira el compacto del partido:

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