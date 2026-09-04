“Han cambiado los tiempos”: El curioso gesto de José Mourinho con Manuel Pellegrini

El DT portugués mostró una respetuosa conducta con el adiestrador nacional y fue a buscarlo antes del inicio del Real Betis vs Real Madrid.

“No hay mal que dure 100 años”, reza el popular dicho. Refrán que tienen más que claro Manuel Pellegrini y José Mourinho que este viernes se vuelven a ver las caras por LaLiga de España.

En la fecha cuarta fecha, Real Madrid visita al Real Betis en el Estadio La Cartuja. Duelo que enfrenta un nuevo capítulo entre el ingeniero y el “The Special one”.

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Es que en más de una ocasión se dieron y no consejos con polémicas declaraciones. “Si me echan del Madrid, no voy a entrenar al Málaga, iré a un equipo grande”, disparó Mou en una de sus diversas indirectas contra Pellegrini.

Pero el ingeniero nunca cayó en las provocaciones y recalcó que todo fue inflado por los medios españoles. “La prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo”, replicó.

El gesto de José Mourinho con Manuel Pellegrini

Por lo mismo, uno de los momentos más esperados fue el saludo de Mourinho con Manuel Pellegrini. En esta ocasión el portugués agachó el moño y reconoció su error con el chileno.

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“Es un gran entrenador, un ejemplo como persona”, reconoció Mou. Incluso recordó el amistoso que tuvo cuando dirigía la Roma ante el Betis y que quedó con siete jugadores. Pese a la diferencia en cancha, Pellegrini decidió darlo por terminado para evitar un resultado más abultado.

Por lo mismo, ahora el portugués fue el que corrió toda la cancha para llegar hasta la banca de Pellegrini y saludarlo con un afectuoso estrellón de manos y un abrazo.

“Han cambiado los tiempos. Ahora vemos a un Mourinho más light en el Real Madrid y un Pellegrini que mantiene su línea como siempre en el Real Betis”, destacaron en la transmisión de ESPN con un gesto pocas veces visto por el europeo.