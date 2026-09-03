La previa del partido entre Real Madrid y el Betis de este viernes quedó marcada por unas notables declaraciones del entrenador portugués.

José Mourinho en su momento tuvo dichos bastante desagradables para Manuel Pellegrini, en especial cuando el chileno se hizo cargo del Malaga en España tras su irregular paso por el Real Madrid.

En esa ocasión el portugués llegó a decir que “si me echan, no voy a entrenar al Málaga (equipo que en ese entonces estaba a cargo el entrenador chileno tras dirigir a los merengues), iré a un equipo grande”.

Pues bien, años más tarde ambos se verán las caras nuevamente en el fútbol español, esta vez con Mou al mando del Real Madrid y Pellegrini a cargo del Real Betis. Y fue en la previa de este duelo que el DT luso mostró arrepentimiento por estos dichos.

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Mourinho se arrepiente de sus dichos contra Manuel Pellegrini

El portugués declaró en conferencia de prensa que “no reprocho nunca, porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero obviamente que en el pasado hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace. Después te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado”.

“Con Manuel, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido, que no me enorgullece”, agregó.

José Mourinho y Manuel Pellegrini se han enfrentado en varias oportunidades en el fútbol europeo. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, Mourinho recordó que “en un amistoso Betis-Roma, donde Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, hemos quedado con siete jugadores en campo, y Manuel le dijo a sus jugadores: ‘No vamos a machacar a estos, y dejemos que el partido termine como estaba’”.

“Este señor (Pellegrini) nos podría haber metido ocho goles, pero no metió tres o cuatro. Para mí, Pellegrini es un gran entrenador y es un ejemplo, un ejemplo como entrenador y como persona. Me gusta mucho”, concluyó.

¿Cuándo juega el Real Madrid de Mourino vs el Real Betis de Manuel Pellegrini?

Este compromiso está pactado para este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Cartuja, siendo válido por la fecha 4 de LaLiga 2026-27.

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