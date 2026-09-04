Luego de una primera etapa muy confrontacional y polémica, el entrenador portugués ha bajado varios cambios en esta nueva etapa en el Real Madrid.

José Mourinho volvió al Real Madrid después de trece largos años de su primera etapa, una que estuvo marcada por las declaraciones polémicas e incendiarias, además de un estilo bastante confrontacional. Y es que fue quizás, el The Special One más puro que vimos en su momento.

Sin embargo, el tiempo ha pasado por el portugués. Así lo dejó en claro antes de enfrentar a Manuel Pellegrini y el Real Betis este viernes, confirmó que está arrepentido de ciertas cosas que dijo en su momento.

“En el pasado hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace. Después te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Con Manuel, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido, que no me enorgullece”, declaró.

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España reacciona al nuevo Mourinho en el Real Madrid

Esta versión más pacifica del entrenador luso tiene a varios consternados en España, algo que quedó claro en el programa El Corrillo del diario Marca, donde incluso apuntaron a una “versión Bambi” de Mou.

El primer en alzar la voz fue el periodista Manuel Damián, quien defendió la evolución del entrenador, asegurando que “Mourinho es un tipo normal hasta que le provocan o hasta que se enredan las cosas”.

José Mourinho ha mostrado una versión mucho más tranquila en esta nueva etapa en el Real Madrid. | Foto: Getty Images.

Por su parte Joan Prats se mostró más crítico: “Sus acciones estaban ahí y yo creo que sus acciones en ruedas de prensa, sus actos, sus dedos en el ojo, el talante que tuvo en aquella época, no se puede justificar desde el punto de vista de la provocación”.

En tanto Jesús Sánchez concluyó que “este Mourinho versión ‘Bambi’ me tiene descolocado. Le viene muy bien al Madrid en esta nueva etapa del club”.

¿Cuándo juega el Real Madrid de Mourino vs el Real Betis de Manuel Pellegrini?

Este compromiso está pactado para hoy viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Cartuja, siendo válido por la fecha 4 de LaLiga 2026-27.

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En síntesis