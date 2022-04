El director técnico de la Roma, fiel a su estilo, se acercó a su amigo Brendan Rogers, entrenador del Leicester, tras finalizar el partido por las semifinales de la Europa Conference League y contó una particular anécdota entre ambos. "Me compró la botella de vino más cara del mercado", fue parte de lo que reveló Mou.

Simplemente The Special One: José Mourinho interrumpe entrevista a entrenador rival con peculiar mensaje

Este jueves 28 de abril recién pasado se disputaron las semifinales de ida de la UEFA Conference League, donde el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli cayó 3-2 ante Feyenoord y la Roma de José Mourinho igualó 1-1 con el Leicester, y este último duelo dejó un divertido momento.

Y es que The Special One ya nos tiene acostumbrados a su particular personalidad y tras el pitazo final se dirigía rumbo hacia los camarines del King Power Stadium cuando se percató de que el técnico rival, su amigo Brendan Rogers, daba una entrevista post partido, y no encontró nada mejor que correr a interrumpirlo.

Así, mientras Rogers daba sus impresiones tras el compromiso el entrenador portugués, fiel a su estilo, hizo su aparición estelar en pantalla para contar una peculiar anécdota entre ambos y que se mantenía en secreto hasta ahora. "Me trajo la mejor botella de vino del mercado", disparó para desatar las risas del estratega rival, quien no se quedó callado.

"¡Y me costó mucho dinero!", bromeó de vuelta Rogers mientras Mourinho salió raudo de escena, aunque después en su propia conferencia de prensa post partido fue consultado al respecto y se explayó un poco más al respecto.

"Me compró la mejor botella de vino portugués", explicó de entrada el ex director técnico del Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United tras recibir la pregunta, pero eso no quedó ahí.

Y es que tras esa entrada, y después de ser consultado por las palabras de Rogers, indicó que "está llorando porque es muy caro, pero quería darme mi botella favorita de vino portugués. Es muy difícil de encontrar. No sé cómo encontró, sé cómo pagó".

Su respuesta llamó la atención de un periodista que le consultó por sobre cuándo destapará el lujoso regalo, y advirtió que sin importar cual sea el resultado en la vuelta lo hará después del partido. "Creo que me lo beberé la semana que viene, no importa", indicó.

"Estoy feliz de verlo. Estoy feliz por la carrera que está haciendo. Compartimos un deseo y el ganador de la final de la Roma tiene que ganar la final de Albania", concluyó Mou. Roma y Leicester jugarán la vuelta el próximo jueves 5 de mayo en el Stadio Olímpico y quien gane llegará a la final a disputarse el 25 del mismo mes.

Cabe destacar que ambos mantienen una amistad desde 2004, ya que se conocieron en el primer periodo del estratega portugués en el Chelsea, cuando Rogers trabajaba en la academia de los Blues, y este jueves se volvieron a ver las caras por semifinales de la Conference League.