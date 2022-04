AS Roma

AS Roma

Este jueves a las 15:00 horas de Chile la Roma visita al Bodo Glimt de Noruega en el Aspmyra Stadium por la ida de los cuartos de final de la Conference League.

Horas antes del encuentro el técnico de los italianos, José Mourinho, vivió un desagradable momento al ser atacado con bolas de nieve.

El entrenador portugués se dirigía donde unos niños que pedían un autógrafo tras un cerco, pero cuando se estaba acercando casi es impactado por la bola.

Mou alcanzó a esquivarla, pero tras el incidente decidió cambiar de plan y se dirigió directaente al bus que lo estaba esperando para llevarlo.

La Conference League es el gran objetivo de la Roma en esta temporada, pues en la Serie A está lejos del líder AC Milan, que tiene 13 puntos más a sólo 21 partidos para el final.

En la conferencia previa a este duelo, Mourinho había reclamado por la cancha sintética del estadio: "El fútbol se juega en césped natural, no en césped artificial. Es un deporte diferente. Es un deporte completamente diferente. Eso es todo. Entiendo que el clima es muy duro, pero también me quejo a veces, incluso cuando jugamos en casa".

"Somos muchos los que no estamos contentos con eso. Pero mira, no hay excusas: el clima es el clima y el campo es el campo. Tenemos dos partidos para llegar a la semifinal y tenemos que concentrarnos en eso. Y, de nuevo, también respetar a Bodo como equipo. Porque es un buen equipo", añadió.

Aunque finalmente no le quitó mérito al equipo noruego: "Jugaron en Roma en césped natural y jugaron bien. Son muy buen equipo. No es porque estén acostumbrados a los campos artificiales y nosotros no".