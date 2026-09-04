Real Betis recibe al Real Madrid en un partido que estará marcado por el nuevo cara a cara entre Manuel Pellegrini y José Mourinho.

Un atractivo duelo tendrá el fútbol español. El Real Betis recibirá este viernes al Real Madrid por la cuarta jornada de La Liga, en un compromiso que tendrá un condimento especial en los bancos.

El encuentro marcará un nuevo enfrentamiento entre Pellegrini y José Mourinho, dos entrenadores que se conocen de sobra después de cruzarse en varias oportunidades durante sus extensas carreras.

Pellegrini vuelve a verse las caras con Mourinho en el duelo entre Betis vs. Real Madrid.

Real Betis vs. Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO

El partido entre Real Betis y Real Madrid está programado para este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja de Sevilla y será válido por la cuarta fecha de La Liga de España.

El esperado encuentro entre Pellegrini y Mourinho tendrá transmisión televisiva en Chile a través de ESPN. Además, el partido podrá seguirse vía streaming mediante Disney+, exclusivamente para los usuarios que cuenten con el Plan Premium.

De esta manera, Pellegrini buscará dar uno de los golpes de la fecha y frenar el perfecto arranque del Real Madrid de Mourinho.

Te dejamos los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

Probables formaciones

Real Betis: Vallés, Bellerín, Llorente, Natan, García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho Hernández

Vallés, Bellerín, Llorente, Natan, García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho Hernández Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé

¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto del Ingeniero necesita reaccionar después de sufrir un duro tropiezo en la jornada anterior. Los béticos vienen de caer 5-2 ante Levante como visitantes y ahora buscarán aprovechar la localía para recuperarse frente a uno de los candidatos al título.

Mientras que Real Madrid llega en un escenario completamente diferente. Los merengues golearon 4-0 al Málaga y mantienen campaña perfecta en el inicio de La Liga, con tres triunfos en sus primeros tres compromisos.

En resumen…