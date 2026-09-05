El chileno va a la banca en su primer compromiso en la Premier League, con grandes chances de sumar minutos.

Darío Osorio puede tener esta misma jornada su estreno con la camiseta del Crystal Palace en la Premier League, en el partido donde visitarán al Fulham por la tercera fecha.

Un duelo clave para poder salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones, pero donde también puede sumar los primeros minutos el nacional formado en Universidad de Chile.

Esto, porque fue confirmado en su convocatoria y será suplente a la espera de poder ayudar a su equipo y mostrar sus primeras jugadas en la mejor liga del mundo.

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¿Dónde ver a Crystal Palace de Osorio vs Fulham?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, por lo que la única alternativa para verlo será a través de la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora es el partido de la Premier League?

Crystal Palace y Fulham juegan este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de Chile, en el Craven Cottage de Londres, Inglaterra.