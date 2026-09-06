Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Un golazo de borde externo y una asistencia: Partidazo de Gonzalo Tapia con el Columbus Crew en la MLS

El delantero chileno tuvo una gran jornada en la victoria por 3-0 de su equipo sobre Colorado Rapids.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Gonzalo Tapia anotó su primer gol en la MLS.
© Captura.Gonzalo Tapia anotó su primer gol en la MLS.

Gonzalo Tapia anotó su primer gol con la camiseta del Columbus Crew en la MLS. El delantero chileno fue genio y figura en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Colorado Rapids, aportando con un tanto y una asistencia en el ScottsMiracle-Gro Field.

Al atacante de 24 años le bastaron 15 minutos luego de ingresar desde la banca de suplentes para marcar diferencias, esto cuando su equipo ya lo ganaba por la mínima gracias al tanto de Santiago Rodríguez (22′).

Tras reemplazar a Josef Martínez el chileno anotó a los 81’ con un excelso remate de borde externo que superó la resistencia del portero Adam Beaudry. Un notable golazo para el 2-0 transitorio y estrenarse en la redes del Columbus.

“Gonzalo Tapia es aurinegro”: delantero de la selección chilena tiene oficialmente nuevo club

ver también

“Gonzalo Tapia es aurinegro”: delantero de la selección chilena tiene oficialmente nuevo club

Gonzalo Tapia anota un golazo y asiste en el Columbus Crew

Sin embargo, su aporte no se quedó ahí, ya que al cierre del partido a los 90+4’ el formado en Universidad Católica se fue en contragolpe y asistió para que Taha Habroune sellara la victoria por 3-0 sobre Colorado.

Con este buen triunfo el Columbus Crew cortó una mala racha de cuatro compromisos sin ganar. Además, saltó al puesto 13° con 23 puntos en la Conferencia Este de la MLS. Está a cuatro unidades de Philadelphia, elenco que por ahora cierra el listado de equipos clasificados a los playoffs.

El próximo compromiso de Gonzalo Tapia y compañía será ante DC United este miércoles 9 de septiembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Audi Field de Washington D. C.

Gonzalo Tapia cambia de aire y ya tiene nuevo destino en Estados Unidos

ver también

Gonzalo Tapia cambia de aire y ya tiene nuevo destino en Estados Unidos

En síntesis

  • Gonzalo Tapia anotó su primer gol y dio una asistencia con el Columbus Crew.
  • Columbus Crew venció 3-0 a Colorado Rapids en la Major League Soccer.
  • Gonzalo Tapia jugará con el Columbus Crew ante DC United este miércoles 9 de septiembre.
Lee también
Video: América gana la Campeones Cup gracias a Víctor Dávila
Internacional

Video: América gana la Campeones Cup gracias a Víctor Dávila

Pipe Gutiérrez y Nehuén Paz, dos incógnitas para la UC
Universidad Católica

Pipe Gutiérrez y Nehuén Paz, dos incógnitas para la UC

Ver EN VIVO Columbus Crew vs Minnesota Utd por octavos de MLS is Back
Internacional

Ver EN VIVO Columbus Crew vs Minnesota Utd por octavos de MLS is Back

Columbus y Minnesota se enfrentan por los octavos de MLS is Back
Internacional

Columbus y Minnesota se enfrentan por los octavos de MLS is Back

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo