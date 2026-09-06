El delantero chileno tuvo una gran jornada en la victoria por 3-0 de su equipo sobre Colorado Rapids.

Gonzalo Tapia anotó su primer gol con la camiseta del Columbus Crew en la MLS. El delantero chileno fue genio y figura en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Colorado Rapids, aportando con un tanto y una asistencia en el ScottsMiracle-Gro Field.

Al atacante de 24 años le bastaron 15 minutos luego de ingresar desde la banca de suplentes para marcar diferencias, esto cuando su equipo ya lo ganaba por la mínima gracias al tanto de Santiago Rodríguez (22′).

Tras reemplazar a Josef Martínez el chileno anotó a los 81’ con un excelso remate de borde externo que superó la resistencia del portero Adam Beaudry. Un notable golazo para el 2-0 transitorio y estrenarse en la redes del Columbus.

ver también “Gonzalo Tapia es aurinegro”: delantero de la selección chilena tiene oficialmente nuevo club

Gonzalo Tapia anota un golazo y asiste en el Columbus Crew

Sin embargo, su aporte no se quedó ahí, ya que al cierre del partido a los 90+4’ el formado en Universidad Católica se fue en contragolpe y asistió para que Taha Habroune sellara la victoria por 3-0 sobre Colorado.

Con este buen triunfo el Columbus Crew cortó una mala racha de cuatro compromisos sin ganar. Además, saltó al puesto 13° con 23 puntos en la Conferencia Este de la MLS. Está a cuatro unidades de Philadelphia, elenco que por ahora cierra el listado de equipos clasificados a los playoffs.

El próximo compromiso de Gonzalo Tapia y compañía será ante DC United este miércoles 9 de septiembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Audi Field de Washington D. C.

ver también Gonzalo Tapia cambia de aire y ya tiene nuevo destino en Estados Unidos

En síntesis