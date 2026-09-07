El formador de Claudio Bravo asegura que Vozinha debe mejorar el timing que muestra cuando sale a cortar centros.

Julio Rodríguez formó a Claudio Bravo, el arquero más importante que haya tenido el fútbol chileno. Por lo mismo es que tiene muchos conceptos para entregar tras las dudas que ha dejado Vozinha en Colo Colo.

Ante Huachipato prácticamente no le llegaron. Pero en la única intervención que tuvo mostró dudas, pues se le soltó una pelota que era bastante fácil de atrapar tras un centro al segundo palo.

No es primera vez que le sucede, pues en su debut por Copa Chile ante Unión Española tuvo el mismo inconveniente, lo que demuestra que es una de las falencias en su juego.

Vozinha mostró dudas en Collao ante Huachipato

El consejo gratis a Vozinha: “La pelota debe tomarlo más arriba”

Por eso Rodríguez habla de lo que debe corregir. “Hizo bien en salir, no revertía mayor peligro, pero a los arqueros le debemos exigir que se quede con el balón”, señaló en primera instancia en charla con Redgol.

Luego agregó que “le vamos a dar un consejo gratis a Vozinha: el balón hay que tomarlo un poco más arriba y adelante, fue a tomarlo muy atrás y se complicó”.

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Piensa que lo complejo de esa jugada es lo que pasa por su cabeza. “Eso demuestra que no está con mucha confianza todavía, debe corregirlo porque le quita confianza a sus compañeros y le pasó contra Unión”, establece.

Finalmente, señala que no sería tan lapidario. “No sabemos si maneja bien esa faceta, pero creo que sigue siendo un buen arquero, eficiente cuando ataja. Será un buen aporte para el club y el fútbol chileno”, cerró Rodríguez.