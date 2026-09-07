El empate sin goles ante Huachipato no fue la única mala noticia que se llevó Colo Colo desde Concepción. El Cacique también perdió a Arturo Vidal para su próximo desafío en la Liga de Primera 2026.
Los albos no lograron superar a los Acereros en el Estadio Ester Roa y debieron conformarse con un 0-0. Ahora, Fernando Ortiz deberá preparar la siguiente fecha sin una pieza importante de su última línea.
Vidal recibió una tarjeta amarilla durante el compromiso ante Huachipato y alcanzó su octava amonestación de la temporada, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.
El King no podrá jugar ante Deportes Concepción el 13 de septiembre.
Arturo Vidal se pierde el próximo partido de Colo Colo
La sanción dejará al King fuera del encuentro frente a Deportes Concepción, programado para el domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental.
Una ausencia que genera un importante problema para Ortiz, considerando las complicaciones que viene arrastrando el plantel precisamente en defensa.
Ante Huachipato, el entrenador argentino tampoco pudo contar con Joaquín Sosa ni Jonathan Villagra, quienes presentaron diferentes problemas físicos después de la victoria frente a Audax Italiano.
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Colo Colo regresará a los entrenamientos este martes y una de las principales tareas del cuerpo técnico será seguir de cerca la evolución de ambos zagueros. Recuperar al menos a uno de ellos podría ser clave considerando la suspensión de Vidal.
Además, el Cacique tendrá otra ausencia confirmada frente a Deportes Concepción. Javier Correa cumplirá la segunda y última fecha de su sanción, luego de tampoco estar disponible contra Huachipato.
Así, Fernando Ortiz tendrá que mover nuevamente las piezas para un partido donde Colo Colo buscará volver al triunfo y mantenerse firme en la parte alta del campeonato.
En resumen…
- Arturo Vidal llegó a su octava amarilla y quedó suspendido.
- El King no podrá jugar ante Deportes Concepción el 13 de septiembre.
- Javier Correa también será baja, mientras Sosa y Villagra siguen en recuperación.