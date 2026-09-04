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Fútbol chileno

Sorpresón: nació en U de Chile, fue campeón con Colo Colo y ficha en humilde club a sus 41 años

Hábil mediapunta que pasó por numerosos clubes chilenos vuelve a la actividad, tras retirarse en 2018. Jugará en el fútbol amateur.

Por Nelson Martinez

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El jugador pintaba para crack tras sus inicios en la U.
© Archivo / Photosport.El jugador pintaba para crack tras sus inicios en la U.

Pintaba para crack en U de Chile y rápidamente deslumbró con sus gambetas tras debutar en 2005. Hoy, a más de 20 años de esa época de azul, Emilio Hernández vuelve a ser noticia en un equipo nacional.

El “Choro Emilio”, como era apodado, colgó los botines en 2018, defendiendo a Deportes Melipilla. Ahora, con 41 años, retorna al fútbol amateur y fue anunciado entre bombos y platillos.

“Como Club Deportivo Ferroviarios de Las Cabras, nos llena de orgullo presentar y darle la más cordial bienvenida a Emilio Hernández”, anunció el club de tradición en la región de O’Higgins.

La carrera de Emilio Hernández en Chile

Luego de estampar la firma y ser anunciado en el fútbol amateur, Emilio Hernández volverá a lucir sus gambetas en las canchas del balompié nacional. Club Ferroviarios de Las Cabras es su nueva casa.

El Choro Emilio partió jugando en la U, pero rápidamente partió a préstamo a Everton, en 2006. Luego de buena campaña en Viña, volvió a la U, donde tuvo más continuidad y fue campeón el Apertura 2009, con Sergio Markarián al mando.

Pasos por México (Cruz Azul) y Argentina (Argentinos Juniors y San Martín de San Juan) fueron parte de su aventura por el extranjero. En nuestro país dio la vuelta larga en numerosos clubes.

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Unión Española, Unión La Calera, Coquimbo, Deportes Pintana, Audax Italiano, Deportes Melipilla y Colo Colo. En este último elenco levantó la copa 30, en el Clausura 2014.

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