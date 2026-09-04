Portero de Huachipato lanzó emotiva reflexión tras los bombazos que lo sacaron en ambulancia del Francisco Sánchez Rumoroso. Dijo que volverá más fuerte.

Christian Bravo sigue trabajando en su recuperación para volver a calzarse los guantes de titular en el arco de Huachipato. El joven portero viene de sufrir el estallido de bombas de estruendo a su lado, mientras su equipo jugaba en Coquimbo.

El partido de la fecha pasada quedó suspendido cuando los acereros ganaban por 1-0, saliendo el joven meta en ambulancia y trasladado hasta un recinto asistencial. Si bien su estado de salud es bueno, salió al paso y contó su versión de los hechos.

“Nunca pensé que me tocaría vivir algo así dentro de una cancha. Fue un momento muy difícil y que seguramente me va a marcar, pero hoy me quedo con lo más importante: gracias a Dios estoy bien y ya estamos de pie”, posteó el golero, en Instagram.

Christian Bravo con todo por su revancha

El portero de Huachipato llamó a salir adelante tras el ataque de barristas de Coquimbo y ya piensa en el futuro con su equipo. Siendo uno de los metas de mayor proyección en Chile, Christian Bravo lanzó potente mensaje en sus redes sociales.

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“Ahora toca recuperarse, aprender de todo esto y seguir adelante. Porque esto no va a cambiar las ganas que tengo de hacer de hacer lo que amo ni el sueño de seguir defendiendo esta camiseta”, lanzó.

Finalmente, el golero que ha sido titular gran parte del año con Jaime García, le mandó un mensaje a todos los hinchas del fútbol chileno que lo apoyaron. “Gracias por tanto cariño. Nos vemos pronto dentro de una cancha”, cerró.

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Coquimbo y Huachipato finalmente se pondrán al día con los 22 minutos que restan por jugarse del partido. La continuación del duelo será el 16 de septiembre, a las 18.00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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