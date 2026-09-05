El técnico de los azules busca volver a los triunfos con novedades en la lista de citados: aparece Octavio Rivero y suma un jugador que venía con problemas.

Universidad de Chile quiere volver al camino de los triunfos en la Liga de Primera 2026, por lo mismo el técnico Fernando Gago prepara varias modificaciones para enfrentar esta noche a Coquimbo Unido.

Los azules, que vienen de dos derrotas consecutivas, ingresarán a la cancha con una presión extra, ya que conocerán el resultado de U Católica, por la lucha del Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el técnico argentino movió su plantel con variantes que serán alternativas y donde destaca el regreso en la delantera de Octavio Rivero, que es considerado casi como un refuerzo en la U.

Octavio Rivero prepara su retorno con los azules.

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El esperado regreso de Octavio Rivero en la U

El sitio Emisora Bullanguera adelantó la lista de citados de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido, donde destaca el regreso del uruguayo que será alternativa para sumar minutos en el Estadio Nacional.

No sólo eso, porque, pese a que no estuvo en los últimos tres entrenamientos trabajando de forma normal, Fabián Hormazábal se sumó a la lista de reservados para el encuentro.

Mientras otro que se sumó a los concentrados fue Israel Poblete, quien ha venido con algunas dolencias físicas, pero también aparece a disposición del plantel de la U.

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Revisa la lista de citados:

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli.

Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández.

Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Agustín Arce.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Gonzalo Reyna.