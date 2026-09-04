Universidad de Chile atraviesa un momento complicado en la Liga de Primera 2026. Los azules acumulan dos derrotas consecutivas, fueron alcanzados por Universidad Católica en el segundo lugar, quedando lejos de la pelea por el título.

El equipo dirigido por Fernando Gago necesita reaccionar rápidamente y tendrá la oportunidad de hacerlo ante su gente. Este sábado recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, aunque existe un antecedente que no juega precisamente a favor del Romántico Viajero.

La U lleva 19 años sin derrotar como local a los Piratas por el campeonato nacional.

La extensa racha que busca cortar Universidad de Chile

Desde el regreso habitual de Coquimbo Unido a Primera División en 2019, el cuadro aurinegro no ha perdido ninguna de sus seis visitas ante la U por la Liga.

El registro contempla cinco empates y una victoria para Coquimbo, convirtiendo al conjunto Pirata en un rival especialmente incómodo para los universitarios jugando como locales.

La historia fue diferente en la Copa Chile 2024, cuando Universidad de Chile consiguió derrotar a Coquimbo en el Estadio Nacional por las semifinales gracias a un gol de Luciano Pons. Sin embargo, por el torneo de Primera División la sequía continúa.

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Para encontrar la última victoria azul como local frente al Barbón por la Liga hay que retroceder hasta el Torneo de Apertura 2007. En aquella oportunidad, la U ganó 2-0 con un doblete de Nicolás Medina.

Ahora, 19 años después, el equipo de Gago tendrá una nueva oportunidad para terminar con esta negativa estadística y, de paso, recuperarse de su complejo presente.

Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentarán este sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En resumen…