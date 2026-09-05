Con genialidad de Fernando Zampedri: La UC vence a Everton y le pone presión a la U por el Chile 2

El elenco de Daniel Garnero aprovechó la ocasión de mayor peligro y el "Toro" no perdonó en el área. Ahora la presión la tiene la U de Chile.

Universidad Católica sigue firme en la lucha por el Chile 2 y la disputa de la Copa Libertadores el 2027. Ahora el elenco de Daniel Garnero sumó tres puntos de oro ante Everton y le pasa la presión a la U que todavía debe jugar ante Coquimbo Unido.

El elenco de la franja tuvo una complicada salida en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El cuadro ruletero sacó a relucir su mejor fútbol en el inicio del partido y complicó en más de una ocasión al portero Vicente Bernedo.

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Pero cuando mejor jugaba Everton, apareció el héroe cruzado. Fernando Zampedri se hizo su espacio en el área local y con certero cabezazo superó a Ignacio González. Incluso teniendo a dos rivales encima, logró abrir el marcador al minuto 34.

Faceta goleadora que no se extingue en la UC. Ahora el “Toro” alcanzó el registro de 172 goles vistiendo la camiseta del cuadro de San Carlos y se alza como el único goleador del campeonato nacional.

“Hoy conseguimos un gol de pelota parada que no se nos daba hace tiempo. Mantuvimos el arco en cero. Conseguimos tres puntos en una cancha difícil. Luego defendimos mucho, pero nos vamos contentos”, recalcó Zampedri tras ser elegido como la figura del partido para TNT Sports.

“Hay que trabajar, trabajar, trabajar. Es lo que paga. Se lo trato de inculcar a los más chicos. Sabemos que el primer puesto se escapó. Están haciendo un gran trabajo. Pero nosotros nos enfocamos en el Chile 2, ya llevamos 3 victorias al hilo y queremos seguir por esa senda“, sentenció el “Toro” goleador.

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Universidad Católica venció por 1-0 a Everton en un partido trabajado en el Estadio Sausalito. Es que tras el tanto de Fernando Zampedri se tuvo que adecuar el esquema y aguantó en los últimos minutos los embates del elenco local. Lo que asumió el DT de la franja.

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“Nos preparamos en la semana para este tipo de partidos. Sabíamos que teníamos que aprovechar nuestras ocasiones. Me voy conforme con lo realizado hoy”, recalcó Daniel Garnero que suma tres puntos que pueden ser claves a final de temporada.

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Con este resultado, los Universidad Católica ahora suma 39 unidades y 16 goles a favor, por lo que se ubican como único escolta de Colo Colo que tiene 52. Además quedan a la espera de lo que realice la U que tiene 36 y se mide ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que la próxima fecha los cruzados vuelve a ser visitantes, ahora ante Palestino en el Estadio La Cisterna. En otro duelo clave para seguir en la lucha por el Chile 2.