Los dirigidos por Daniel Garnero luchan por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La Liga de Primera tendrá la disputa de la 22° fecha. Uno de los partidos más importantes es el que enfrentará a Universidad Católica ante Everton de Viña del Mar.

Los Cruzados están en el 2° lugar de la tabla, igualados con Universidad de Chile, pero ambos se encuentran a 16 puntos del líder Colo Colo. Con este panorama, lo más sensato es pensar en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores del 2027.

¿Dónde ver a U. Católica vs Everton?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el partido de la Liga de Primera?

El choque entre Universidad Católica y Everton será este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

La pelea por el Chile 2

Durante el primer semestre Universidad Católica se concentró en lo que fue su participación en Copa Libertadores. Ahora ya eliminados a nivel internacional, vuelven a poner el foco en lo que es la Liga de Primera. Por esta razón, ya no pueden resignar más puntos.

Los Cruzados alcanzaron a Universidad de Chile en el segundo puesto y ambos tienen 36 puntos. De aquí a fin del campeonato, será una pelea unidad a unidad por quién se queda con el Chile 2, el cual da pasajes directos a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

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En silencio, Everton ha llegado al 4° puesto de la tabla de posiciones con 33 puntos. Si derrotan a Universidad Católica, también se meterían en la discusión por el Chile 2. Por todo esto, en Sausalito se vivirá una verdadera final por irse de Copa en el 2027.

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