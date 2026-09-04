El estratego de la Franja fue demasiado sincero en esta discusión que se tomó las tertulias futboleras estas últimas semanas e incluso se acordó de La Pulga y del Diegote para tirar a la basura el tema.

Daniel Garnero derrochó sinceridad cuando le pusieron sobre la mesa el tema de si es mejor delantero Fernando Zampedri o Javier Correa, pese a que los números hablan por sí solos. El Toro ha sido goleador de la máxima categoría chilena en los últimos seis años.

Y suma 22 goles en la Liga de Primera 2026, mientras que Correa recién alcanzó las 12 conquistas. A pesar de que la pregunta parece resuelta, de todas maneras se la hicieron a Garnero. “Las comparaciones no me interesan en lo más mínimo. Desde su lado es hasta un juego, entretiene”, introdujo el DT argentino.

“La gente participa, todos opinan. Son dos excelentes futbolistas, qué decir de Fernando para Católica. Es de los jugadores más trascendentales de la historia del club. No de la actualidad. Eso lo catapulta sobre la media de cualquier jugador”, fue el elogio de Garnero para el capitán de los Cruzados.

Fernando Zampedri otra vez recibió tremendo elogio de Garnero. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque el entrenador de la Franja también halagó al “9” de Colo Colo. “Correa es un excelente jugador, lo conozco del fútbol argentino. Es lo mismo de Messi o Maradona, esas comparaciones me parecen una estupidez muy grande”, aseveró Garnero con firmeza.

Javier Correa anotó el gol del triunfo de los albos ante Universidad de Chile y en la fecha siguiente, le marcó dos al Audax Italiano. (Andrés Piña/Photosport).

“Captar ese tipo de futbolistas es una manera de jerarquizar el fútbol chileno. Si en el medio local no hay, traes de afuera, aciertas, la liga va a mejorar. La competencia interna se elevará. Por ese lado es muy bueno”, valoró el DT de la Católica.

ver también Garnero se confiesa en U Católica sobre pelearle el título a Colo Colo: “El puntero se está paseando”

Daniel Garnero opina tajante del debate entre Fernando Zampedri o Javier Correa

Así las cosas, Daniel Garnero le bajó el perfil totalmente a la discusión de si es mejor Fernando Zampedri o Javier Correa. Y pidió que haya más refuerzos como ese par de arietes. “Ojalá se pueda hacer en otras posiciones, ojalá salgan en la liga local futbolistas de ese nivel”, aseguró el otrora enganche de la UC.

Daniel Garnero fue muy honesto en un debate que no le interesa. (Marco Vazquez/Photosport).

“A Chile se le fue esa camada tan gloriosa que tuvo y ese recambio está costando mucho. Desde acá ojalá surjan futbolistas que puedan competir, le vendrá mucho mejor a la competencia local”, manifestó el Dani Garnero, quien llegó a la precordillera tras haber ganado ocho títulos en el fútbol paraguayo.

Por lo pronto, Garnero afina detalles para la visita de Católica a Everton en Viña del Mar. Y tiene la buena noticia de recuperar al argentino Fernando Zuqui, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión tras la tarjeta roja directa que recibió en la derrota frente a Ñublense.

ver también Zampedri sorprende a niños hinchas de U Católica tras viral desafío: “Espero a los tres bailarines en el Claro Arena”

¿Cuándo juega Everton vs Universidad Católica en la fecha 22?

Everton recibirá a Universidad Católica en el estadio Sausalito este sábado 5 de septiembre a contar de las 17:30 horas. El partido tendrá el arbitraje de José Cabero.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se ubica en el segundo lugar de la Liga de Primera 2026, aunque tiene los mismos 36 puntos que Universidad de Chile al cabo de 21 partidos.