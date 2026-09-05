Pronósticos Deportes La Serena vs Ñublense: los Papayeros quieren dar otro golpe ante los Diablos Rojos

RedGol te entrega las mejores apuestas y pronósticos de Deportes La Serena vs Ñublense, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes La Serena vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Empate o Ñublense + Total de goles: Más de 1.5 Ñublense perdió solo dos de sus últimos nueve partidos y como visitante también cayó dos veces. Además, Deportes La Serena no ganó seis de sus ocho recientes, todos con al menos dos goles. bet365 2.00 Pronóstico Gol después del minuto 74:59 La tendencia apunta a un gol tardío: ocurrió en ocho de los últimos 10 partidos de Deportes La Serena y en cinco de los siete recientes de Ñublense. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 Ñublense promedia 4,43 córners por partido, cifra que baja a 3,5 como visitante. Además, registró menos de cinco saques de esquina en ocho de sus 10 encuentros fuera de casa. bet365 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 6 de septiembre, a las 11:30 horas, Deportes La Serena y Ñublense se medirán en La Portada por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Granates suman cuatro presentaciones sin derrotas en la competencia y se ubican décimos con 27 puntos, a seis de la zona de descenso y a cinco de los Diablos Rojos. Estos últimos registran dos caídas consecutivas, pero marchan sextos con 32 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la antesala del encuentro, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Deportes La Serena vs Ñublense, para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Ñublense necesita volver a sumar puntos

A pesar de sus dos derrotas recientes, Ñublense registra buenos resultados, con tres empates y cuatro victorias en sus últimas nueve presentaciones. Como visitante, solo cayó dos veces en la temporada de liga, con cuatro empates y cuatro triunfos. Además, en cinco de esos ocho partidos que no perdió, se registraron al menos dos goles.

Deportes La Serena, por su parte, ganó solo dos de sus últimos ocho partidos en el torneo, con cuatro empates y dos derrotas. En todos esos encuentros que no ganó, hubo dos goles o más.

Doble oportunidad: Empate o Ñublense + Total de goles: Más de 1.5 – 2.00 en bet365

La Portada puede tener un gol agónico

En ocho de los últimos 10 partidos de los Papayeros en la Liga de Primera, hubo al menos un gol después de que el reloj señale el minuto 74:59.

En cinco de los anteriores siete compromisos de los Diablos Rojos en el campeonato, también se registraron emociones en ese lapso.

Gol después del minuto 74:59 – 1.83 en bet365

Los Diablos Rojos no destacan en las estadísticas de córners

Ñublense está entre los seis equipos con menor promedio de tiros de esquina a favor en el Campeonato Nacional, con 4,43 por partido. Ese número disminuye cuando juega como visitante, condición en la que registra apenas 3,5 córners por encuentro. De hecho, en ocho de sus 10 partidos fuera de casa, tuvo menos de cinco saques desde el banderín.

Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 – 1.72 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes La Serena vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes La Serena 2.45 bet365 Empate 3.25 bet365 Ñublense 2.57 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Una de las características más valoradas de las casas de apuestas es la posibilidad de retirar el dinero de manera rápida y sencilla. En esta guía podrás conocer cuáles son las plataformas con retiro inmediato más populares en Chile, además de revisar sus principales condiciones y alternativas disponibles.

Historial de Deportes La Serena vs Ñublense: últimos partidos