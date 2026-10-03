Pronósticos Portugal vs Noruega: partidazo en Oporto en medio de la polémica por Cristiano Ronaldo

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Portugal vs Noruega por la Nations League. Análisis, cuotas y datos clave del duelo.

Revisa los mejores pronósticos de Portugal vs Noruega. Los locales buscan mantener su racha perfecta en la Nations League en medio de la polémica por Cristiano Ronaldo, mientras que los visitantes necesitan sumar para no complicarse en el grupo.

El duelo, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 4 de la Liga A, se disputará este domingo 4 de octubre en el Estádio do Dragão de Oporto. Portugal llega con campaña perfecta, mientras que Noruega viene de dos derrotas consecutivas.

Nuestros picks Pronósticos: Portugal vs Noruega Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: PORTUGAL Portugal llega tras golear a Dinamarca como visitante y ahora contará con la localía. Además, Noruega acumula dos derrotas consecutivas y evidencia fragilidad defensiva. 1xbet 1.80 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTAN: SI + TOTAL DE GOLES: MÁS DE 2.5 Noruega cumplió este mercado en sus últimos nueve partidos, mientras Portugal viene de un duelo con seis goles. Además, ambos cuentan con atacantes capaces de generar un partido abierto. 1xbet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Portugal vs Noruega

Portugal es la única selección que ha ganado sus tres primeros partidos en la actual campaña de la Nations League 2026/27 .

es la única selección que ha ganado sus tres primeros partidos en la actual campaña de la . En el último enfrentamiento directo, Noruega generó un xG (goles esperados) de 2.52 frente al 1.04 de Portugal, a pesar de perder 1-2.

generó un xG (goles esperados) de 2.52 frente al 1.04 de Portugal, a pesar de perder 1-2. La selección de Noruega acumula nueve partidos consecutivos cumpliendo con la apuesta “Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles”.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal, pero el equipo demostró su poder ofensivo al vencer 4-2 a Dinamarca sin él.

Cuotas 1X2 Cuotas: Portugal vs Noruega Cuotas ofrecidas por 1xBet Portugal 1.80 1xBet Empate 3.60 1xBet Noruega 4.50 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Noruega

Portugal, bajo el mando de Jorge Jesus, ha tenido un inicio perfecto en la Nations League, sumando nueve puntos de nueve posibles. A pesar de la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, la Seleção demostró una gran capacidad ofensiva en su reciente victoria por 4-2 sobre Dinamarca, con figuras como João Félix y Bruno Fernandes en gran nivel.

Por su parte, Noruega llega con la urgencia de sumar puntos tras dos derrotas seguidas por 2-1 ante Portugal y Gales. A pesar de los resultados, el equipo de Ståle Solbakken es una amenaza constante en ataque, liderado por Erling Haaland. Su capacidad para generar ocasiones de gol es alta, aunque han mostrado debilidades defensivas que les han costado puntos.

Nuestra apuesta segura: Gana Portugal

La opción más fiable es la victoria de Portugal. El equipo luso ha demostrado una gran solidez y un ataque versátil incluso sin su máxima estrella histórica. Su reciente goleada ante Dinamarca como visitante y el hecho de jugar en casa son factores determinantes.

Noruega, con dos derrotas consecutivas, muestra fragilidad defensiva. Aunque en el partido anterior generaron más peligro según las métricas, la eficiencia de Portugal en ambas áreas debería ser suficiente para asegurar los tres puntos en Oporto.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Portugal – 1.80 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles

Esta es una apuesta con excelente valor, considerando la racha de Noruega. Los noruegos han cumplido con este mercado en sus últimos nueve partidos, lo que demuestra su vocación ofensiva y sus problemas en defensa. Portugal, por su parte, viene de un partido con seis goles ante Dinamarca.

Con talentos como Erling Haaland y Martin Ødegaard por un lado, y Gonçalo Ramos y João Félix por el otro, se espera un partido abierto y con múltiples ocasiones. La cuota de 1.80 es muy atractiva para un escenario que se ha repetido constantemente en los duelos de Noruega.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotan: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en 1xbet

El análisis no tiene por qué terminar con el pitazo inicial. Para quienes prefieren seguir la evolución del encuentro y reaccionar a lo que sucede en cancha, conocer las opciones disponibles en 1xbet en vivo permite revisar los mercados y cuotas que se actualizan durante el desarrollo del partido.

Alineaciones probables en Portugal vs Noruega

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ramos.

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ramos. Noruega: Nyland; Sjøvold, Ajer, Østigard, Møller Wolfe; Aursnes, Berge, Ødegaard; Schjelderup, Bobb; Haaland.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Portugal vs Noruega

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Portugal vs Noruega?

Portugal es el claro favorito para ganar el partido, basado en su racha perfecta en el torneo y su condición de local. Las cuotas reflejan esta superioridad.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estádio do Dragão en Oporto el domingo 4 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile). Se recomienda consultar la programación de los canales deportivos locales para confirmar la transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.80 para “Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles” ofrece un gran valor, considerando la increíble racha de nueve partidos consecutivos de Noruega cumpliendo esta condición.

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