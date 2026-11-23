Descubre los mejores pronósticos de Arsenal vs Borussia Dortmund, por la UEFA Champions League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los pronósticos de Arsenal vs Borussia Dortmund anticipan un choque de alto voltaje en la fase de liga de la Champions League. Los ingleses buscan consolidar su poderío en casa frente a un elenco alemán que llega motivado.

Este trascendental encuentro se disputará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium. A partir de las 17:00 horas (hora de Chile), ambos equipos pelearán por asegurar su pase directo a la siguiente ronda.

Nuestros picks Pronósticos: Arsenal vs Borussia Dortmund Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Arsenal + Total de goles: Menos de 4.5 El Arsenal ganó sus últimos 12 partidos como local en esta fase europea. Además, en 17 de sus 18 encuentros oficiales de la temporada hubo cuatro goles o menos. 1xbet 1.77 Pronóstico Marcador correcto (1-0, 2-0 o 3-0): Sí Cinco de las últimas seis victorias del Arsenal terminaron 1-0, 2-0 o 3-0. Su capacidad para controlar los partidos en casa respalda la posibilidad de un triunfo sin recibir goles. 1xbet 2.60 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsena l ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos como local en fases de liga o grupos de la Champions.

l ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos como local en fases de liga o grupos de la Champions. El cuadro londinense anotó al menos dos goles en 21 de sus pasados 22 encuentros europeos en el Emirates.

Borussia Dortmund registra cuatro derrotas en sus últimas cinco salidas como visitante en este torneo.

registra cuatro derrotas en sus últimas cinco salidas como visitante en este torneo. Ambos equipos destacan por sus sólidas defensas, recibiendo apenas 3 y 5 goles respectivamente en la actual copa.

Cuotas 1X2 Cuotas: Arsenal vs Borussia Dortmund Cuotas ofrecidas por 1xBet Arsenal 1.40 1xBet Empate 5.00 1xBet Borussia Dortmund 7.50 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Borussia Dortmund

El elenco dirigido por Mikel Arteta llega en un momento dulce. Son líderes de la Premier League y marchan terceros en la Champions con 10 puntos. Su fortaleza radica en una defensa casi impenetrable, habiendo perdido solo un partido en los 90 minutos durante toda la temporada. En casa son una verdadera aplanadora.

Por su parte, el Borussia Dortmund aterriza en Londres con la moral a tope tras asaltar la cima de la Bundesliga. Los pupilos de Niko Kovac suman nueve unidades en Europa y acumulan seis victorias en sus últimos siete compromisos. Sin embargo, su talón de Aquiles sigue siendo el rendimiento fuera de casa en el plano internacional.

Nuestra apuesta segura: Arsenal y Menos de 4.5 goles

El favoritismo de los ingleses en su estadio es innegable. Han ganado sus últimos 12 duelos en casa en esta fase europea. Además, al enfrentarse dos de las mejores defensas del continente, todo sugiere un duelo táctico y sin una lluvia desmesurada de goles.

En 17 de los 18 partidos oficiales del Arsenal esta temporada se registraron un máximo de cuatro anotaciones. Esta cuota ofrece un margen de seguridad ideal para combinar el triunfo local con un tope de goles bastante holgado.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Arsenal + Total de goles: Menos de 4.5 – 1.77 en 1xbet

Apuesta de valor: Arsenal gana 1-0, 2-0 o 3-0

Si buscamos maximizar el retorno, esta opción es sumamente atractiva. Los Gunners suelen controlar sus partidos en casa sin necesidad de aplastar a sus rivales, priorizando el orden defensivo y la posesión del balón.

Cinco de las últimas seis victorias del cuadro londinense terminaron exactamente con alguno de estos tres marcadores. Frente a un equipo alemán combativo pero con falencias de visita, el triunfo local con arco en cero es un escenario muy probable que paga excelente.

Apuesta 2 | Marcador correcto (1-0, 2-0 o 3-0): Si – 2.60 en 1xbet

La Champions League ofrece noches de grandes emociones y elegir dónde apostar también forma parte de la previa: consulta cuáles son las casas de apuestas con transferencia bancaria, sus principales características y las alternativas disponibles para gestionar tu saldo.

Alineaciones probables en Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal: Arrizabalaga, Hincapié, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Tzolis, Merino, Madueke, Gyökeres.

Arrizabalaga, Hincapié, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Tzolis, Merino, Madueke, Gyökeres. Borussia Dortmund: Kobel, Bensebaini, Schlotterbeck, Gadou, Svensson, Nmecha, Veerman, Ryerson, Beier, Bellingham, Silva.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Arsenal vs Borussia Dortmund

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Arsenal vs Borussia Dortmund?

El Arsenal es el claro favorito debido a su impresionante racha de victorias en el Emirates Stadium y su solidez defensiva en la temporada.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se jugará en el Emirates Stadium a las 17:00 horas (hora de Chile), con transmisión por definir en las cadenas deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más atractiva es el triunfo del Arsenal por 1-0, 2-0 o 3-0, que ofrece una cuota de 2.60.

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