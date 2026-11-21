En el Estadio Santa Laura, loínos y canarios buscarán no sólo ser campeones de la Liga de Ascenso, sino también regresar a la máxima categoría del fútbol chileno.

El campeón de la Primera B 2026 se conocerá en esta jornada. El Estadio Santa Laura albergará el duelo definitorio por el título y el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, que enfrenta a Cobreloa y San Luis de Quillota.

Ambos equipos concluyeron la temporada regular en el primer puesto de la clasificación con 57 puntos. Mientras la escuadra de Mario Salas fue la más regular durante la campaña; los dirigidos por Humberto Suazo llegan con una racha de 10 partidos sin perder y que los trajo hasta Independencia.

Quien gane este duelo entre Cobreloa y San Luis de Quillota, subirá a Liga de Primera. Quien pierda, entrará en las semifinales de la Liguilla por el segundo ascenso. Cabe recordar que si hay empate en los 90 minutos, se define en tanda de penales.

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Sigue el minuto a minuto entre Cobreloa y San Luis de Quillota: