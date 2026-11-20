La definición de la Primera B nos sigue regalando emociones, porque Cobreloa y San Luis de Quillota igualaron en la tabla de posiciones con 57 puntos, por lo que se jugará una súper final para dirimir al campeón y ascendido a la Liga de Primera.

La definición está pactada para este sábado desde las 18:30 horas en el estadio Santa Laura, y se espera un lleno total, ya que fueron vendidas todas las entradas que se pusieron a la venta.

No sólo los hinchas loínos y canarios están pendientes de la final, también los fanáticos neutrales. Entre ellos está Cristián Castañeda, ex defensor de Universidad de Chile, quien apuesta a un espectáculo de alto nivel en Independencia.

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Cristián Castañeda anticipa la final de la Primera B

El ex seleccionado nacional apuesta a un partido de alto nivel en Santa Laura, aunque cree que el conjunto naranja tiene una leve ventaja deportiva sobre los amarillos.

“Los dos han hecho méritos. Por un lado, Cobreloa por su historia pareciera tener a la hinchada un poco más inclinada a su favor. Sin embargo, no pasa desapercibido que San Luis ha venido de menos a más, por lo que me parece que será un partido muy entretenido y emocionante; hay que disfrutarlo“, dijo el ex seleccionado.

Cobreloa y San Luis luchan por el título de la B. Foto: Pedro Tapia/Photosport

“Como hombre de fútbol, preveo una muy buena final, como hace tiempo no se veía. Esperamos disfrutarla, que sea un lindo espectáculo y que se decida por los aciertos de cualquiera de los dos equipos, sin verse empañado por errores arbitrales o cosas raras. Esperamos que sea un espectáculo de tomo y lomo. Por cómo juegan ambos, creo que Cobreloa debiera tener un poco de ventaja según lo que he visto, pero lo digo sin ponerme la camiseta de ninguno, siendo estrictamente objetivo”, explicó.

Por último, el mundialista en Francia 1998 señaló que ve a Cobreloa con un mínimo porcentaje a su favor ante San Luis en el duelo que dirimirá al campeón de la Primera B.

“San Luis hace rato que no pierde y también tiene sus méritos. Si vamos a la estadística, uno siempre tiene que tratar de ser realista. Entonces, mi pronóstico es 51 a 49: 51 para Cobreloa y 49 para San Luis”, cerró Castañeda.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota?

La gran final a partido único de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Santa Laura.