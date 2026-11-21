En el que pudo ser su último partido con el "Bicho", su equipo cayó de local ante Independiente, más encima hizo un penal, y se despide de la temporada.

En una semana más que convulsionada para Argentinos Juniors, con su compleja situación económica que comprometía una eventual continuidad del arquero chileno Brayan Cortés, a nivel futbolístico sufrieron una nueva decepción.

Como locales en el Estadio Diego Maradona en el barrio bonaerense de La Paternal, el Bicho con el iquiqueño como titular recibía a Independiente, que sólo tuvo de los nacionales en cancha a Iván Morales durante seis minutos, y cayeron derrotados por 2-1.

Maximiliano Meza abrió la cuenta para el Rojo en el minuto 40, yéndose al descanso en ventaja mínima. Pese a que Argentinos igualó mediante Diego Porcel, en los 74′ apareció Cortés en la acción clave que definió el encuentro.

Una infracción dentro del área contra Nahuel Banegas, que tardó una eternidad en resolverse mediante el VAR, con amonestación incluida al chileno, se cobró como penal y nuevamente Meza convirtió para poner el 2-1, declarándose la eliminación en los octavos de final del Clausura 2026.

Así fue el paso de Cortés por Argentinos Juniors

De esta forma, a la espera que se defina si finalmente harán uso de la opción de compra del pase del portero, pagándole a Colo Colo un total de US$500 mil dólares, el Indio disputó su último encuentro con los Bichos Colorados.

Entre la Liga Profesional de Fútbol Argentino, la Copa Argentina y la segunda fase previa de Copa Libertadores, Brayan Cortés disputó un total de 3.480 minutos en cancha durante 38 encuentros, en los que recibió 31 goles en contra y entregó su valla invicta en 16 juegos.

Así las cosas, el iquiqueño comenzará tempranamente sus vacaciones a la espera de definir su futuro, si es que permanecerá en Argentinos Juniors, o debe volver a Colo Colo donde le queda todavía un año de contrato. Serán tiempos de decisiones.

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En síntesis