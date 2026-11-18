El ente rector del fútbol mundial le puso una inhibición al cuadro trasandino para adquirir jugadores hasta que paguen su deuda. A su plantel le deben cuatro meses.

En la previa a que el arquero Brayan Cortés dispute los Playoffs del Torneo de Clausura del fútbol argentino con Argentinos Juniors, este sábado 21 de noviembre ante Independiente, un fuerte castigo de la FIFA golpea con dureza a la institución.

El ente rector del fútbol mundial decretó la inhibición para firmar nuevos refuerzos por los próximos tres mercados de pases, a raíz de no cumplir con sus compromisos económicos. La única forma de salir de la lista negra del organismo es que cancele de forma íntegra sus deudas.

Una pésima noticia para Argentinos, que más encima le adeuda hasta cuatro meses de sueldo a sus futbolistas, entre ellos el propio Cortés, y que más encima apurará su vuelta al país, donde tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2027.

Recordemos que el Indio no es el único futbolista chileno al que le deben dinero. El periodista trasandino Flavio Azzaro reveló que el delantero Iván Morales, actualmente en Independiente, no recibe el pago de su salario hace siete meses.

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Los números de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

El iquiqueño llegó al cuadro de La Paternal luego de jugar un semestre en Peñarol, quien lo dejó partir al no poder pagar su cláusula de salida al Cacique. Desde su llegada hasta la actualidad, se convirtió en el arquero titular del Bicho a nivel local e internacional.

Entre Liga y Copa Argentina, además de la segunda fase previa de Libertadores, Brayan Cortés disputó con Argentinos Juniors un total de 3.390 minutos en la cancha durante 37 encuentros, donde recibió 29 goles en contra y entregó su valla invicta en 16 cotejos.

El próximo encuentro del arquero nacional, que ahora suena para llegar al archirrival Universidad de Chile, será este sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Diego Maradona, cuando reciban a Independiente por los octavos de final del Clausura 2026.

ver también La postura de U de Chile con el nombre de Brayan Cortés: “Es un arquero altamente probado”

En síntesis