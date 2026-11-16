El ex arquero aseguró que si dependiera de él iría por Brayan Cortés para reforzarse bajo los tres palos de cara al 2027.

Universidad de Chile tiene definido que sí o sí irá por un arquero de cara al 2027 para darle algo de competencia de Gabriel Castellón. Los azules quieren elevar el nivel bajo los tres palos, sobre todo porque Cristopher Toselli finaliza su contrato ahora en diciembre.

Con esto dicho, la búsqueda de candidatos para dar con un nuevo guardameta para el bulla se da por iniciada. Opciones hay varias, aunque idealmente se espera que sea chileno si consideramos que la U no tiene cupos de extranjeros disponibles.

En ese sentido, uno que alzó la voz en las huestes azules para pedir un nombre fue Johnny Herrera, quien en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports se la jugó con una osada y colocolina alternativa: Brayan Cortés.

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Johnny Herrera pide a Brayan Cortés para Universidad de Chile

El emblema de los azules afirmó que “fuimos compañeros con Brayan Cortés en la selección chilena. Que el huevón me muestre la foto que me prometió con la camiseta de la U cuando chico y me lo llevo (risas)”.

“Yo me lo llevo para Universidad de Chile. Por rendimiento yo me lo llevo”, concluyó el portero multicampeón con el romántico viajero.

Cabe destacar que si bien Brayan Cortés está en Argentinos Juniors, todavía pertenece a Colo Colo. Es más, tiene contrato vigente por el 2027, por lo que los albos deben buscarle un nuevo destino o negociar con los de La Paternal si no continua en el club.

El pase de Brayan Cortés todavía pertenece a Colo Colo. Pese a eso, Johnny Herrera lo quiere para Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En caso de que Argentinos desista de adquirir el pase del arquero de 31 años, su cláusula de salida ronda los 1,2 millones de dólares para cualquier elenco que quiera sacarlo definitivamente del Estadio Monumental.

En este 2026 el iquiqueño ha jugado un total de 36 partidos en Argentinos Juniors, siendo 33 por el torneo trasandino, dos en Copa Libertadores y uno en Copa Argentina. Ha recibido 27 goles y entregado en 16 oportunidades su portería imbatida.

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En síntesis