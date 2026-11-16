A diferencia de Eduardo Vargas, la continuidad del Príncipe no está asegurada en el Bulla.

Universidad de Chile vive un momento de definiciones claves de cara a la próxima temporada. Una de ellas, es la continuidad de Charles Aránguiz en el equipo de cara al 2027.

El Romántico Viajero se aferra a la lucha por ir a la siguiente Copa Libertadores. Quieren que la celebración de los 100 años sea a lo grande y qué mejor que sea jugando el torneo de clubes más importante de América. Para ello, deben asegurar a una de sus figuras.

¿Sigue Charles Aránguiz?

Desde su regreso en la temporada 2024, Charles Aránguiz se ha transformado en uno de los jugadores más importante de Universidad de Chile. A pesar de pasar por algunas lesiones en este año, sigue demostrando su vigencia en el club de sus amores.

El Príncipe finaliza contrato al término de este año y si bien cumplió con la participación necesaria para extender su vínculo, esta correría peligro según indican desde La Magia Azul. Todo debido a un hecho que ha quedado en evidencia en el último tiempo.

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Es un secreto a voces que Charles Aránguiz no tendría la mejor relación con Fernando Gago. Incluso, ha quedado de manifiesto en cómo se expresan respecto a la situación que ha vivido el club esta irregular temporada 2026. Esto haría dudar al puentealtino de seguir en caso de no ser prioridad para el DT.

“Si no se siente respetado o útil para el técnico, él no va a renovar. Es así de simple. No tengo que explicarles con peras y manzanas”, indicó Cristopher Antúnez en el medio antes citado.

Charles Aránguiz todavía no firma su continuidad. Imagen: Photosport

El cierre de temporada será clave para saber cómo termina la relación entre Gago y Aránguiz. El entrenador tiene contrato hasta fines del 2027, por lo que su futuro está un poco más claro. Ahora resta saber cuál será el destino del campeón de la Copa Sudamericana 2011.