La figura de Kiblisky vuelve aparecer entre las sombras en la U, donde accionistas confirman que va por los azules.

Universidad de Chile presentó a Eduardo Álamos como el nuevo presidente de Azul Azul, quien será el encargado de liderar el directorio de transición hasta la venta del 63% del grupo Sartor.

Por lo mismo, pese a que recién fueron elegidos, saben que el proceso de la venta sigue activo, con una alarma de un personaje que quiere volver desde las sombras.

Fue el periodista Fernando Tapia, en radio Pauta, quien entregó una información que le fue enviada, que habla de que el ex dueño de Ñublense, Patrick Kiblisky, quiere volver a meter sus manos en la U.

Eduardo Álamos tendrá que está atento en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Kiblisky ronda otra vez entre las sombras en la U

Fue en “Pauta de Juego” donde Fernando Tapia, el sheriff de cada decisión que pasa en la U, quien entregó la información en detalle que enciende alarmas en los azules.

“Una parte de los que están interesados en participar en la compra de ese paquete mayoritario tienen información se han enterado de que Kiblisky va a ir por ese paquete mayoritario”, explicó.

“Aun cuando el liquidador señala de que no lo va a permitir, pero efectivamente sabemos. El mismo liquidador que no reconoció en un principio que tuvo una relación comercial con él en Ñublense”, detalló.

Por lo mismo, asegura que hay que seguir de cerca el proceso de venta de las acciones del grupo Sartor, para bien finamente quién está tras cada una de las propuestas.

“Esta es una información que me hace llegar uno de los accionistas y también interesados en participar en la compra, donde ellos se han enterado de que va a haber una operación para tratar de tener el control, mantener el control de Azul Azul, a través de uno de los socios de Kiblisky, que aparece muchas veces en muchas de las investigaciones periodísticas Jacques Gliksberg”, finaliza.